Úroveň teroristickej hrozby v Spojenom kráľovstve vo štvrtok zvýšili na štvrtý v rámci päťstupňového systému. Stalo sa tak v nadväznosti na antisemitský teroristický útok, ku ktorému došlo v stredu v Londýne. Zmenu oficiálne oznámilo britské ministerstvo vnútra.
Značná hrozba sa mení na vážnu
„Združené centrum pre analýzu terorizmu (JTAC) dnes zvýšilo úroveň hrozby v Spojenom kráľovstve z úrovne ‚značná‘, čo znamená, že útok je pravdepodobný, na úroveň ‚vážna‘, čo znamená, že útok je veľmi pravdepodobný,“ uviedol k situácii britský rezort vnútra.
Úroveň hrozby v krajine bola od februára 2022 nepretržite na úrovni „značná“. Po najnovšom stredajšom incidente, pri ktorom boli na ulici pobodaní dvaja židovskí muži, sa však úrady rozhodli varovanie bezodkladne zvýšiť.
Detaily útoku a séria podpaľačstva
Pri spomínanom nožnom incidente utrpeli zranenia dvaja muži. O prípade sú doteraz známe nasledujúce kľúčové fakty:
- obete majú 34 a 76 rokov,
- k útoku došlo neďaleko synagógy v londýnskej štvrti Golders Green,
- obaja napadnutí muži sú v súčasnosti v stabilizovanom stave,
- útočník, ktorým je britský občan narodený v Somálsku (do Spojeného kráľovstva prišiel ešte ako dieťa), je už vo väzbe.
Najnovší prípad násilia tak tesne nasledoval po sérii podpaľačských útokov na ciele spájané s miestnou židovskou komunitou, ku ktorým v Londýne došlo v uplynulých týždňoch.
K viacerým z týchto útokov sa prihlásila islamistická skupina Harakat Asháb al-Jamín al-Islámíja s priamymi väzbami na Irán. Vo videu zverejnenom na internete uviedla, že za stredajším incidentom stojí jeden z jej „osamelých vlkov“, vyplýva z údajov monitorovacej organizácie SITE Intelligence Group. Agentúra AFP však zdôrazňuje, že účasť tejto skupiny na londýnskom útoku zatiaľ úrady oficiálne nepotvrdili.