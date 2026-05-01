Americký prezident Donald Trump vo štvrtok pripustil, že by pravdepodobne zvážil stiahnutie amerických vojakov aj z Talianska a Španielska, ktoré ostro kritizoval za ich odmietavý postoj k vojne s Iránom. Deň predtým pritom oznámil, že USA zvažujú zníženie počtu vojakov v Nemecku a že v tejto veci padne rozhodnutie už čoskoro.
Kritika spojencov a hrozba embarga
Donald Trump na novinársku otázku, či by zvážil aj stiahnutie vojakov zo Španielska a Talianska, rázne odpovedal, že je to „pravdepodobné“. „Pozrite, prečo by som to neurobil? Taliansko nám nijako nepomohlo a Španielsko bolo hrozné, absolútne hrozné,“ uviedol na margo dvoch európskych krajín, ktoré boli tiež kritické voči vojne s Iránom.
Šéf Bieleho domu už v marci pohrozil uvalením tvrdého obchodného embarga na Španielsko. Stalo sa tak po tom, čo Madrid odmietol Spojeným štátom nasledujúce strategické ústupky:
- povoliť americkým vojenským lietadlám voľne prelietavať nad svojím územím,
- využívať španielske vojenské základne na akékoľvek operácie súvisiace s útokmi na Irán.
Desaťtisíce vojakov v Európe a spor s NATO
K decembru 2025 mali Spojené štáty na svojich základniach v Európe trvalo umiestnených viac než 68 000 vojakov v aktívnej službe. Tieto čísla vyplývajú z oficiálnych údajov ministerstva obrany USA, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters. Viac ako polovica z tohto počtu je v súčasnosti dislokovaná v spomínanom Nemecku.
Neochota európskych spojencov v Severoatlantickej aliancii (NATO) zapojiť sa do vojnového konfliktu, ktorý na prelome februára a marca zachvátil Blízky východ, je opakovane terčom ostrej kritiky Donalda Trumpa. Z tohto dôvodu prezident nedávno dokonca verejne vyhlásil, že vážne zvažuje historické vystúpenie USA z NATO.