Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy. Skonštatoval to vo štvrtok večer predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) pred nástupom na nočnú zmenu v pekárni v Bánovciach nad Bebravou. Pripomenul pritom, že rast minimálnej mzdy automaticky znamená aj rast príplatkov za prácu v noci či počas štátnych sviatkov.
Príplatky za nočnú prácu a cieľ 1000 eur
Robert Fico pripomenul, že Slovensko je naďalej krajinou, kde sú nočná práca a nadčasy pomerne rozšírené. Odmena za prácu v noci preto podľa jeho slov musí adekvátne zodpovedať tejto náročnej práci. „Trváme na razantnom zvyšovaní minimálnej mzdy. Hovorím o minimálnej mzde preto, lebo rast minimálnej mzdy súčasne znamená aj rast príplatkov za prácu v noci, za prácu počas štátnych sviatkov,“ uviedol premiér.
Minimálna mzda na Slovensku by mala predstavovať 60 percent z priemerného zárobku v národnom hospodárstve. Podľa premiérových slov „vo všeobecnosti platí, že nočná práca je hodnotená tak, že okrem normálnej sadzby zamestnanec ešte dostane 40 percent z hodinovej sadzby minimálnej mzdy, čo sú v priemere približne dve eurá.“ V súvislosti s mzdovými plánmi pripomenul nasledujúce ciele a postoje:
- minimálna mzda na rok 2026 je aktuálne stanovená na 915 eur,
- vláda chce čo najrýchlejšie dosiahnuť psychologickú hranicu 1 000 eur,
- pokiaľ ide o štvordňový pracovný týždeň, je jeho fanúšikom, no takéto systémové riešenia sa podľa neho musia robiť na celoeurópskej úrovni.
Kritika z radov opozície a reakcia premiéra
Opozičná poslankyňa Národnej rady SR za Progresívne Slovensko (PS) Simona Petrík na Ficovu nočnú zmenu reagovala, že základnou úlohou premiéra nie je „šaškovať“ jednu noc v pekárni, ale dbať na to, aby ľudia na Slovensku mali kde pracovať. „Aby nerobili za almužnu, ale mohli zo svojich výplat aj dôstojne žiť. Tu sa ale deje presne pravý opak. Robert Fico a jeho vláda by mali chrániť pracovné miesta a pomáhať vytvárať ďalšie. V oboch týchto úlohách fatálne zlyhali,“ uviedla poslankyňa vo svojom vyhlásení.
Robert Fico kritiku opozície okamžite rázne odmietol. Zopakoval, že na Slovensku je momentálne historicky najnižšia nezamestnanosť, evidujeme 130 000 voľných pracovných miest a pracujú tu aj tisíce pracovníkov zo zahraničia. Na záver svojej reakcie spomenul, že jeho kabinet už aktívne rieši príchod ďalších strategických investorov.