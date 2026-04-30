Americký prezident Donald Trump vo štvrtok na rozlúčkovej slávnosti v Bielom dome označil Karola III. za „najlepšieho kráľa“ a povedal, že Spojené štáty potrebujú viac ľudí, ako je britský panovník. Ten spolu s kráľovnou Kamilou v posledný deň návštevy USA vzdal úctu padlým americkým vojakom na národnom cintoríne.
Najlepší kráľ a zmierňovanie napätia
„Je to skvelý kráľ - podľa mňa ten najlepší,“ povedal Donald Trump novinárom, keď britský kráľovský pár prišiel k Bielemu domu na krátky ceremoniál. O niekoľko minút neskôr, keď kráľ Karol III. a Kamila odchádzali, prezident USA dodal, že sú to „skvelí ľudia“, a že „potrebujeme viac takýchto ľudí v našej krajine“.
Formálnou rozlúčkou sa tak oficiálne zavŕšila štvordňová cesta britského kráľovského páru. Jej hlavným diplomatickým cieľom bolo okrem iného zmierniť napätie medzi oboma krajinami v súvislosti s prebiehajúcou vojnou v Iráne.
Pocta padlým a odlet na Bermudy
Kráľovský pár mal v rámci svojho posledného dňa v Spojených štátoch na programe ešte niekoľko dôležitých a symbolických zastávok:
- vzdali úctu padlým vojakom na Arlingtonskom národnom cintoríne neďaleko Washingtonu,
- položili veniec a kvety na hrob neznámeho vojaka na počesť neidentifikovaných amerických vojnových obetí,
- na záver sa stretli aj s pôvodnými obyvateľmi Ameriky v národnom parku.
Toto významné stretnutie bolo vôbec posledným bodom ich amerického programu. Kráľovský špeciál následne nabral kurz na britské zámorské územie Bermudy ležiace v Atlantiku.