Podpredseda parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák ml. kritizuje opakované vyjadrenia ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) a splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexandra Daška, ktorí avizujú odoberanie prídavkov na deti.
Kritika dlhodobej stratégie a vyvolávania nenávisti
„Minister práce Erik Tomáš pokračuje v dlhodobej stratégii vlád Roberta Fica (Smer-SD), ktorých základom je odoberanie sociálnych dávok Rómom. Videli sme to v ich komunikácii či legislatíve aj v predchádzajúcich Ficových vládach,“ povedal opozičný poslanec.
Podľa neho je jasné, že ide o dlhodobú stratégiu založenú na vyvolávaní nenávisti, ktorej cieľom je získavanie politických bodov. „Sledujeme systematickú kampaň, kde minister Erik Tomáš týždeň čo týždeň otvára tému odoberania dávok, aby vytvoril dojem, že robí poriadok. V skutočnosti ide iba o snahu získať politické body na úkor tých najchudobnejších,“ uviedol Peter Pollák ml.
Represia namiesto riešenia chudoby
Podľa Polláka zároveň vládny návrh o odoberaní prídavkov na deti alebo aj presadený zákon „práca namiesto dávok“ nedostatočne reagujú na skutočné príčiny generačnej chudoby. Namiesto podpory vzdelávania či rozvoja pracovných príležitostí podľa neho prinášajú iba represiu. „Trestať deti za zlyhania systému nie je riešenie. Ak odoberiete rodinám dávky, nepošlete deti do školy - len ich zatlačíte ešte hlbšie do chudoby, z ktorej sa už nemusia vôbec dostať. Toto nie je sociálna politika,“ zdôraznil.
Poslanec vyzval vládu, aby prestala s politikou trestania chudobných a začala prijímať opatrenia, ktoré budú viesť k reálnemu zlepšeniu situácie. „Slovensko nepotrebuje ďalšiu represiu. Potrebuje férový prístup, kvalitné vzdelanie a skutočné príležitosti na pracovnom trhu pre každého – bez ohľadu na farbu pleti,“ dodal.
Výsledky projektu Práca namiesto dávok
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) vo štvrtok počas návštevy spoločnosti Linora v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou informoval o aktuálnych výsledkoch. Uviedol, že za osem mesiacov trvania projektu Práca namiesto dávok rezort zaznamenal dva hlavné javy:
- podarilo sa úspešne zamestnať takmer 3 000 ľudí,
- na druhej strane je už približne tisíc osôb, ktorým odobrali alebo skrátili dávku v hmotnej núdzi.
Dôvodom pre krátenie či odoberanie dávok bolo podľa ministra to, že títo ľudia odmietli nastúpiť do práce alebo odmietli vhodnú pracovnú ponuku.