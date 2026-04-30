Železničná stanica v bangladéšskom meste Bhairab sa stala dejiskom dramatickej scény. Otec v okamihu sekundy skočil pod rozbiehajúci sa vlak, aby vlastným telom ochránil svoje dieťa. To predtým prepadlo cez úzku medzeru medzi nástupišťom a vozňom. Šokujúce zábery z utorka 28. apríla 2026 obleteli svet.
Sekundy medzi životom a smrťou
K incidentu došlo po tom, ako vlak začal opúšťať stanicu. Otec sa pokúsil vystúpiť z pohybujúcej sa súpravy, pričom na rukách držal svoje ročné dieťa. V náhlom zhone sa mu však syn vyšmykol a spadol priamo do medzery pri nástupišti. Otec bez váhania skočil za ním na koľajnice práve vo chvíli, keď ponad nich prechádzal vlak.
Hoci celá situácia vyzerala hrozivo, otec aj jeho ročný syn vyviazli z podvozku vlaku bez jediného zranenia. Videozáznam z miesta činu sa okamžite stal virálnym na sociálnych sieťach, kde ľudia vyzdvihujú hrdinstvo muža. „Toto je skutočný otec,“ napísal jeden z divákov v reakcii na pohotové reakcie Bangladéšana.
एक पिता के प्यार से बड़ा कोई कवच नहीं।— Shagufta khan (@Digital_khan01) April 29, 2026
बांग्लादेश में अपनी जान की परवाह किए बिना, एक पिता चलती ट्रेन से सिर्फ इसलिए कूद गया ताकि अपने गिरते हुए बेटे को बचा सके। मौत के मुँह से बेटे को वापस खींच लाने वाले इस 'सुपरहीरो' को सलाम।
चमत्कारिक रूप से दोनों सुरक्षित हैं। पिता का यह… pic.twitter.com/KXmA1QzdNy
Ako je to na Slovensku: Zásady správania sa na železničnom priecestí
Podmienky prechádzania chodcov a vozidiel cez železničné priecestia upravuje dokument zverejnený Železnicami SR (ŽSR). Tie na priecestiach pripomínajú jedno zásadné pravidlo: železnica a vlak majú vždy prednosť.
Maximálna opatrnosť a rýchlostné limity
Pred každým priecestím je vodič povinný si počínať mimoriadne opatrne a presvedčiť sa, či je prejazd bezpečný. Zákon stanovuje aj presné rýchlostné obmedzenia:
- Štandardná rýchlosť: Vo vzdialenosti 50 m pred priecestím a pri jeho prechádzaní je maximálna povolená rýchlosť 30 km/h.
- Biele svetlo: Ak na zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič môže 50 m pred priecestím a počas prejazdu zvýšiť rýchlosť na 50 km/h.
Kedy je vjazd na priecestie prísne zakázaný?
Vodič nesmie vojsť na železničné priecestie v týchto situáciách:
- Svietia dve červené striedavo prerušované svetlá.
- Znie prerušovaný zvuk húkačky alebo zvončeka.
- Závory sa spúšťajú, sú spustené alebo sa práve zdvíhajú.
- Vlak je už vidieť, počuť, alebo počuť jeho húkanie či pískanie.
- Situácia za priecestím (napr. kolóna) nedovoľuje bezpečný prejazd a pokračovanie v jazde.
Čo robiť pri uviaznutí na trati?
Ak vozidlo na priecestí zastaví a nie je možné ho odstrániť, vodič musí bezodkladne vykonať opatrenia, aby včas varoval vodiča koľajového vozidla pred nebezpečenstvom.
Pohyb osôb v obvode dráhy
Pravidlá ŽSR reagujú aj na chodcov v blízkosti železničnej trate. Prechádzanie cez koľaje mimo oficiálnych priecestí je podľa nich zakázané a mimoriadne nebezpečné. Vstup do koľajiska bez súhlasu prevádzkovateľa je možný len na určených miestach, ako sú nástupištia, prístupové cesty k nim či nakladacie rampy. Všetky osoby sú v obvode dráhy povinné rešpektovať príkazy, zákazy a pokyny oprávnených zamestnancov železnice.
„Pohyb mimo oficiálnych a legálnych prechodov cez trať je zakázaný a veľmi nebezpečný!“
Na dodržiavanie pravidiel v blízkosti železničnej trate a priecestí prísne dohliada aj Polícia SR. Tá na svojom webe informuje, že vodičom hrozí za vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, pokuta vo výške od 60 do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do dvoch rokov.
Chodci, ktorí si chcú skrátiť cestu mimo vyznačeného železničného priechodu, môžu podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru Denisy Baloghovej dostať pokutu do 50 eur priamo na mieste. V ďalšom správnom konaní hrozí sankcia až do výšky 300 eur.