Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf vo štvrtok vyhlásil, že kontrola Iránu nad strategickým Hormuzským prielivom zabezpečí regiónu budúcnosť bez prítomnosti Spojených štátov.
Kontrola prielivu a vyberanie mýta
„Dnes, riadením Hormuzského prielivu, Irán zabezpečí sebe aj svojim susedom vzácne požehnanie bez americkej prítomnosti a zasahovania,“ uviedol Kálíbáf na sociálnej sieti X. Tento dôležitý prieliv je ohniskom napätia už od vypuknutia vojny na Blízkom východe. Teherán ho prakticky uzavrel bezprostredne po začiatku americko-izraelských útokov na Irán.
Iránske štátne médiá už 30. marca oznámili, že bezpečnostná komisia parlamentu schválila plány na zavedenie mýta za prechod cez Hormuz. Okolo tohto kroku sa postupne objavili viaceré dôležité skutočnosti:
- nebolo jasné, či sa v parlamente uskutočnilo aj konečné hlasovanie o tomto návrhu, na čo upozorňuje agentúra AFP,
- vysokopostavený predstaviteľ iránskeho parlamentu Hamídrezá Hádžíbábájí napriek tomu minulý týždeň uviedol, že islamská republika už na svojich účtoch zaznamenala prvé príjmy z výberu,
- mýto majú podľa nových pravidiel platiť všetky lode plaviace sa cez tento strategický uzol.
Námorná blokáda a prehlbovanie krízy
Mohammad Báker Kálíbáf sa k strategickému prielivu vyjadril po tom, ako iránsky prezident Masúd Pezeškiján vo štvrtok ostro kritizoval pretrvávajúcu námornú blokádu iránskych prístavov zo strany Spojených štátov. Tá podľa neho ešte viac prehlbuje napätie v celom Perzskom zálive.
Spojené štáty (USA) uvalili túto prísnu námornú blokádu na spomínané prístavy a pobrežie Iránu 13. apríla. Stalo sa tak len niekoľko dní po tom, ako sa znepriatelené krajiny dohodli na dočasnom prímerí, pripomína na záver agentúra AFP.