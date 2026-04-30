Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) oficiálne priznal, že jeho takzvaná konsolidácia nepovedie k udržateľným verejným financiám. Po tomto zlyhaní a prepade kľúčového ratingu už naozaj nemá inú možnosť, ako odstúpiť. Uviedol to opozičný poslanec Štefan Kišš (PS).
Nesplnené sľuby a rastúci štátny dlh
Opozičný poslanec pripomenul, že ministerstvo financií ešte pred dvomi rokmi sľubovalo, že do konca volebného obdobia dostane rozpočtový deficit pod tri percentá. Na vládu však teraz prinieslo takzvanú výročnú správu o pokroku, ktorá to priamo popiera.
„Priznal, že už dnes rekordný dlh bude naďalej rásť, že nevedia splniť ani vlastné ciele. A aj čísla, ktoré predstavili, sú nereálne, lebo sa podľa premiéra vydali na cestu do pekla,“ povedal Kišš.
Utajované dokumenty a zanedbaná modernizácia
Vláda podľa Kišša nemá ani len predstavu, ako naštartovať ekonomiku. „Sú to už skoro štyri mesiace, čo premiér sľuboval nejaké kroky, namiesto toho vidíme len infantilné hry na utajovaný dokument. Keď sme si opatrenia vypýtali, na ministerstvách hrali mŕtveho chrobáka. Z financií odkázali, že o ničom nevedia, z hospodárstva zas, že to ešte nemôžu poslať, lebo to musia spojiť z viacerých materiálov. Kde je teda ucelený dokument, o ktorom koaliční lídri hovoria?“ podčiarkol v ostrej kritike zástupca PS.
Slovenské hospodárstvo podľa poslanca PS Ivana Štefunka akútne potrebuje impulz, aby sa konečne začalo posúvať dopredu. Vláda ho namiesto toho len konzervuje v minulosti. „Posledné mesiace ukázali, že vieme prežiť bez ruskej ropy,“ dodal a vymenoval, na čo sa táto situácia dala reálne využiť:
- na celkovú modernizáciu,
- na lepšie využívanie európskych zdrojov, ktoré štát stále nečerpá,
- na skutočnú diverzifikáciu, aby sme neboli takí zraniteľní a mali dlhodobo nižšie účty.
„Vláda sa namiesto toho rozhodla žalovať Európsku úniu, aby Slovensko naďalej mohlo financovať vraždiaci kremeľský režim,“ uzavrel rázne Ivan Štefunko.