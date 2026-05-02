Microneedling alebo mikroihličkovanie predstavuje minimálne invazívny zákrok, pri ktorom sa pomocou tenkých ihiel vytvárajú drobné otvory v hornej vrstve pokožky. Tento proces stimuluje prirodzené hojenie pleti, čím sa podporuje produkcia kolagénu a elastínu, ktoré udržujú pokožku pevnú a hladkú. Hoci sa najčastejšie aplikuje na tvár, zákrok je možné vykonať aj na nohách, chrbte, krku alebo iných oblastiach s poškodenou pokožkou.
Veľká Británia reaguje: Potrebujeme reguláciu
Keďže microneedling patrí medzi najrýchlejšie rastúce kozmetické trendy nielen na Slovensku, ale aj vo Veľkej Británii, organizácia Dermalogica a Britská asociácia kozmetickej terapie a kozmetológie (BABTAC) vydali príručku s názvom „Sharp Standards Guide to Microneedling“. Tento nástroj má pomôcť klinikám orientovať sa v zložitej regulácii moderných estetických zákrokov.
„Ide o minimálne invazívny zákrok, ktorý však nesie prirodzené riziká,“ uviedla BABTAC. Microneedling podľa nej zvyšuje riziko infekcie, alergickej reakcie, vystavenia chemikáliám alebo vzniku jaziev. Z tohto dôvodu môže zákrok vykonávať len vyškolený odborník na klinike.
Kedy zvážiť microneedling a jeho výhody
Na benefity a riziká microneedlingu upozorňuje aj zdravotnícke zariadenie Cleveland Clinic. Procedúra sa využíva na kozmetické aj lekárske účely pri týchto stavoch:
- Zmenšenie rozšírených pórov.
- Redukcia jemných línií a vrások.
- Zlepšenie vzhľadu jaziev, najmä po akné alebo popáleninách.
- Úprava nerovnomerného tónu pleti a farebných zmien.
- Zjemnenie strií.
- Pomoc pri alopecii areata (vypadávanie vlasov) alebo hyperhidróze (nadmerné potenie).
Kto by sa mal microneedlingu vyhnúť?
Pred podstúpením zákroku by sa pacienti mali poradiť s lekárom, najmä ak sa ich týka niektorých z týchto prípadov:
- Aktívne akné alebo užívanie liekov na akné.
- Poruchy krvi alebo užívanie antikoagulancií (liekov na riedenie krvi).
- Onkologické ochorenia a prebiehajúca chemoterapia či rádioterapia.
- Časté kožné vyrážky, ekzémy alebo psoriáza.
- Sklon k tvorbe keloidných (vystúpených) jaziev.
- Znamienka alebo iné kožné výrastky, ktoré menia tvar, veľkosť alebo krvácajú.
Odborníci pripomínajú, že na dosiahnutie požadovaných výsledkov je zvyčajne potrebných viacero ošetrení. V niektorých prípadoch sa microneedling využíva aj na priame podávanie liekov alebo vakcín do kože.
Microneedling verzus dermarolling
Pri domácom dermarollingu hrozí poškodenie pokožky. Mikroihličkovanie by sa malo vykonávať len v profesionálnom prostredí; Foto: pexels.com
Pri výbere medzi profesionálnym mikroihličkovým perom (Skin Pen) a domácim valčekom (Dermal Roller) existujú kľúčové technické a bezpečnostné rozdiely.
Ako pripomína štúdio krásy Beverly Hills Med Spa, domáce ošetrovanie pomocou valčeka môže viesť k podráždeniu alebo zjazveniu pokožky. Rozdiel medzi microneedlingom a dermarollingom spočíva aj v uhle, pri ktorom ihličky vstupujú do pokožky.
- Uhol vstupu ihiel: Ihly mikroihličkového pera vstupujú do pokožky vertikálne. Naopak, ihly valčeka vstupujú do kože pod uhlom kvôli jeho zaoblenému tvaru, čo prináša riziko podráždenia, poškodenia alebo zjazvenia pokožky.
- Kontrola hĺbky: Pri profesionálnom ošetrení môže odborník kontrolovať hĺbku vpichu a prispôsobiť ju konkrétnym problémom, napríklad jazvičkám po kiahňach alebo rozšíreným pórom, čo prináša rýchlejšie výsledky.
- Riziko iritácie: Pri domácom valčekovaní je jedinou možnosťou prechádzať po danej oblasti viackrát, čo vedie k výraznému podráždeniu pokožky. Šikmý vstup ihiel valčeka navyše vytvára v koži veľké otvorené kanáliky, čím sa zvyšuje riziko infekcie z nanášaných produktov.