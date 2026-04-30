Bude mať Slovensko právo veta pri kľúčových energetických otázkach? Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) vo štvrtok 30. apríla 2026 zdôraznil, že prebiehajúci súdny spor o dovoz ruských surovín nie je len o plyne a rope, ale predovšetkým o suverenite členských štátov a fungovaní celej Európskej únie.
Precedens pre budúcnosť EÚ
Počas štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade SR sa minister Boris Susko vyjadril k žalobe Slovenska proti nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady. Toto nariadenie upravuje postupné ukončenie dovozu ruského zemného plynu a ropy. Podľa Suska bude verdikt Súdneho dvora EÚ zásadný, pretože určí hranice právomocí bruselských inštitúcií. „Bude to veľmi dôležité a precedentné do budúcnosti,“ uviedol minister v odpovedi poslancovi Ivanovi Hazuchovi.
Hlavné body slovenskej argumentácie (apríl 2026):
- Právny základ: Spochybnenie spôsobu, akým EP a Rada prijali obmedzenia dovozu energetických surovín.
- Právo veta: Snaha o zachovanie jednomyseľnosti pri strategických rozhodnutiach o energetickom mixe krajiny.
- Dopad na legislatívu: Rozhodnutie ovplyvní akékoľvek budúce nariadenia EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti.
Boj o zachovanie práva veta
Minister spravodlivosti zdôraznil, že jadrom sporu je výklad zakladajúcich zmlúv EÚ. Ak by Súdny dvor žalobu zamietol, mohlo by to podľa neho otvoriť cestu k obchádzaniu členských štátov v citlivých otázkach národného hospodárstva. Naopak, úspech Slovenska by posilnil postavenie jednotlivých krajín pri uplatňovaní práva veta. „Veríme, že máme šance, ale ako rozhodne Súdny dvor, to je samozrejme na nich,“ uzavrel Susko s tým, že na verdikt sa čaká s veľkou netrpezlivosťou.
Význam súdneho rozhodnutia pre Slovensko:
- Energetická stabilita: Jasné pravidlá pre prípravu na ukončenie dovozu ruskej ropy.
- Právna istota: Definícia právomocí medzi národnými vládami a inštitúciami v Bruseli.
- Budúce vetovanie: Ochrana možnosti zablokovať nevýhodné energetické smernice.
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v apríli 2026 sa stáva kľúčovým bodom slovenskej európskej politiky. Hoci minister Susko nechcel výsledok prejudikovať, potvrdil, že SR bojuje za princíp, aby o zásadných zmenách v energetike nemohli rozhodovať inštitúcie bez súhlasu dotknutých krajín. Tento spor tak môže zásadne prekresliť politickú mapu vplyvu v rámci EÚ.