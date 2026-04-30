Súdna bodka za najvážnejším útokom na ústavného činiteľa v histórii SR. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok 30. apríla 2026 privítal právoplatný rozsudok nad Jurajom Cintulom, ktorému Najvyšší súd SR potvrdil 21-ročný trest. Premiér však vo svojej reakcii opätovne preniesol zodpovednosť na politickú opozíciu a médiá.
Atentátnik ako „produkt“ politického prostredia
Hoci je rozsudok za teroristický útok z Handlovej právoplatný, Robert Fico zdôraznil, že samotné odsúdenie strelca nepovažuje za úplné vyriešenie príčiny incidentu. „Na súde však nemal stáť tento neborák a mali tam stáť tí, ktorí ho ako teroristu vychovali,“ vyhlásil premiér, pričom menoval konkrétnych predstaviteľov opozičných strán. Podľa jeho názoru agresivita v politickom priestore neustupuje a hrozí radikalizácia ďalších osôb.
Kľúčové fakty o ukončení procesu (apríl 2026):
- Rozsudok: Najvyšší súd SR potvrdil trest odňatia slobody vo výmere 21 rokov.
- Právna kvalifikácia: Skutok bol právoplatne odsúdený ako teroristický útok.
- Postoj obete: Robert Fico zopakoval, že si voči odsúdenému neuplatňuje žiadne nároky na náhradu škody.
Najvyšší súd korigoval právnu kvalifikáciu
Odvolací súd v stredu 29. apríla definitívne potvrdil vinu Juraja Cintulu. Hoci mierne upravil právne zdôvodnenie prvostupňového súdu, výška trestu zostala zachovaná. Proces, ktorý trval takmer dva roky od májovej streľby v roku 2024, sa tak skončil uznaním, že išlo o čin namierený proti bezpečnosti štátu. Premiér napriek tomu varuje, že spoločenská atmosféra zostáva napätá.
Kontext kauzy atentátu na premiéra:
- Dátum skutku: 15. máj 2024, výjazdové rokovanie vlády v Handlovej.
- Dôsledky: Viaceré strelné poranenia a dlhodobá rekonvalescencia predsedu vlády.
- Spoločenský dopad: Prijatie bezpečnostných opatrení (Lex Atentát) a prehĺbenie polarizácie spoločnosti.