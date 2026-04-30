Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zistila, že na trhu SR boli v ponuke nebezpečné výrobky, ktoré predstavujú riziko ohrozenia zdravia.
SOI priblížila, že ide o sériu predlžovacích prívodov značky PLASTROL pôvodom z Poľska, pri ktorých hrozí potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Zoznam nebezpečných výrobkov
- Predlžovací prívod zn. PLASTROL, model/typ PS-360_3,0 E / W-98174 (čierny, 3 m, 3 zásuvky)
- Predlžovací prívod zn. PLASTROL, model/typ PS-560/1,5 E / W-97483 (biely, 1,5 m, 5 zásuviek)
- Predlžovací prívod zn. PLASTROL, model/typ PS-460_1,5 E / W-97477 (biely, 1,5 m, 4 zásuvky)
Predlžovací prívod zn. PLASTROL, model/typ PS-360/1,5 E / W-97471 (biely, 1,5 m, 3 zásuvky)
Príčiny nebezpečnosti
Inšpekcia pri všetkých uvedených modeloch identifikovala nedostatočné konštrukčné vyhotovenie.
„Vidlicu spotrebiča triedy ochrany I je možné zasunúť do zásuvky predlžovacieho prívodu určeného pre spotrebiče triedy ochrany II. Výrobok tak neposkytuje žiadnu ochranu pred úrazom elektrickým prúdom v prípade zapojenia spotrebiča triedy ochrany I do tohto predlžovacieho prívodu.“
Predlžovacie prívody sťahujú z trhu
SOI uložila povinné opatrenia na zabránenie ďalšiemu predaju a zabezpečila stiahnutie výrobkov z trhu. Spotrebiteľom, ktorí si tieto produkty zakúpili, sa odporúča, aby ich vo vlastnom záujme prestali používať.
Pri vrátení nebezpečného výrobku je predávajúci povinný spotrebiteľovi poskytnúť výber z týchto prostriedkov nápravy:
- oprava výrobku
- nahradenie výrobku bezpečným výrobkom rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality
- primeraná náhrada hodnoty výrobku (vrátenie peňazí aspoň vo výške zaplatenej ceny)
„Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať,“ dodala SOI.
Pozor aj na rizikový bicykel, odovzdajte ho v predajni
Varovanie pred nebezpečnými predlžovacími prívodmi prichádza necelý týždeň po tom, ako SOI v spolupráci s reťazcom Decathlon SK s. r. o. zverejnila dôležité varovanie týkajúce sa cestného bicykla značky VAN RYSEL.
Varovanie sa týka modelu EDR CF ULTRA 105 DI2 v dvoch farebných vyhotoveniach. Podľa SOI výrobca zistil, že pri montáži mohlo dôjsť k použitiu nadmerného počtu dištančných podložiek, čo ohrozuje stabilitu riadenia.
Zoznam dotknutých výrobkov:
- Model: EDR CF ULTRA 105 DI2
- Farba bledomodrá: kód 8902428
- Farba zelená kaki: kód 8817920
- Kódy položiek: 5306671 až 5306676 a 4928585 až 4928590
Podľa technickej analýzy spoločnosti VAN RYSEL môže príliš veľa dištančných podložiek spôsobiť prešmykovanie predstavca pri rotácii riadidiel. „Z dlhodobého hľadiska to môže viesť k opotrebovaniu krku vidlice,“ varuje spoločnosť. V extrémnom prípade hrozí strata kontroly nad bicyklom.