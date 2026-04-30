Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove narazila na vážne technické problémy. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vo štvrtok 30. apríla 2026 oznámil okamžité pozastavenie prác. Dôvodom je alarmujúca nekvalita nosných prvkov, ktorá podľa rezortu ohrozuje samotnú statiku stavby. Areál momentálne stráži vojenská polícia.
Ohrozená statika a zásadné škody
Rezort obrany pri pravidelných kontrolách zistil, že zhotoviteľ – skupina dodávateľov pod vedením spoločnosti Bekor – odviedol prácu, ktorá nespĺňa bezpečnostné štandardy. „Zistili sme, že došlo k poskytnutiu veľmi nekvalitnej práce, ktorá ohrozuje statiku a stabilitu samotnej stavby,“ uviedol Robert Kaliňák. Znalci musia v najbližších dňoch určiť, či bude možné problémové časti opraviť, alebo sa pristúpi k ich asanácii a opätovnej výstavbe.
Aktuálny stav projektu (apríl 2026):
- Pozastavenie prác: Stavba je zakonzervovaná do ukončenia znaleckého dokazovania.
- Bezpečnosť: Na mieste zasahuje Vojenská polícia, aby zabezpečila integritu staveniska pre znalcov.
- Zhotoviteľ: Ministerstvo zvažuje alternatívy od zrušenia zmluvy až po výmenu časti dodávateľov.
Osud subdodávateľov a hrozba meškania
Minister reagoval aj na informácie o nevyplatených faktúrach subdodávateľom. Priznal, že o týchto problémoch už rezort vie a plánuje s firmami rokovať priamo. Kaliňák zároveň potvrdil, že pôvodný harmonogram je ohrozený. Či sa podarí dodržať termín dokončenia v roku 2027, bude jasné až v júni po vyhodnotení rozsahu potrebných opráv.
Parametre strategickej investície:
- Rozpočet: 447,8 milióna eur bez DPH.
- Kapacita: 1009 lôžok (s možnosťou rozšírenia na 1200 pri krízových stavoch).
- Typ zariadenia: Koncová nemocnica s najvyšším štandardom zdravotnej starostlivosti.
Zastavenie prác na prešovskej nemocnici v apríli 2026 predstavuje vážnu komplikáciu pre najväčšiu investíciu v regióne. Kým KDH hovorí o zlyhaní manažmentu, rezort obrany trvá na tom, že prioritou je bezpečnosť pacientov a budúcich zamestnancov. Budúci týždeň prinesie kľúčové odpovede na otázku, či sa prešovský projekt stane úspešnou modernizáciou, alebo sa utopí v zdĺhavých opravách a súdnych sporoch s dodávateľmi.