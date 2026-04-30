Napätie medzi Washingtonom a Berlínom v apríli 2026 eskaluje. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok ohlásil, že Spojené štáty zvažujú stiahnutie časti svojich jednotiek z Nemecka. Európska únia reagovala vyhlásením, že prítomnosť amerických síl na starom kontinente je kľúčová nielen pre Európu, ale aj pre globálne záujmy samotných USA.
Trumpov tlak na Nemecko a kritika kancelára
Prezident Donald Trump prostredníctvom sociálnej siete Truth Social potvrdil, že Biely dom prehodnocuje vojenskú prítomnosť v Nemecku. Toto vyhlásenie prišlo krátko po tom, čo Trump ostro skritizoval nemeckého kancelára Friedricha Merza za jeho postoje k americkým vojenským operáciám voči Iránu. Podľa Trumpa Merz „nevie, o čom hovorí“, a Nemecko pod jeho vedením ekonomicky upadá.
Kľúčové aspekty americkej prítomnosti (apríl 2026):
- Počty vojakov: V Nemecku je aktuálne umiestnených približne 35 000 až 50 000 vojakov USA.
- Strategické základne: Kľúčovými bodmi sú Ramstein (letecká základňa) a EUCOM v Stuttgarte.
- Financovanie: EÚ argumentuje, že európske štáty NATO zvyšujú výdavky na obranu rekordným tempom.
Reakcia Bruselu: Bezpečnosť je v spoločnom záujme
Hovorkyňa EÚ pre zahraničnú politiku Anitta Hipperová zdôraznila, že transatlantické spojenectvo je obojstranne výhodné. „Nasadenie amerických vojsk v Európe podporuje globálnu úlohu USA,“ uviedla. Brusel sa snaží zmierniť rétoriku Washingtonu poukazovaním na rastúcu zodpovednosť európskych spojencov za vlastnú obranu.
Aktuálna vojenská prítomnosť USA v Európe:
- Celkový počet: Približne 80 000 vojakov rozmiestnených naprieč kontinentom.
- Nemecko ako logistické centrum: Základne v SRN slúžia ako hlavný uzol pre operácie v Afrike a na Blízkom východe.
- Politický rozmer: Kancelár Merz napriek kritike označuje vzťahy s Trumpom za „konštruktívne“.
Možné stiahnutie amerických vojsk z Nemecka v roku 2026 by znamenalo najväčšiu zmenu v bezpečnostnej architektúre Európy od skončenia studenej vojny. Kým Trump využíva vojenskú prítomnosť ako nástroj politického tlaku, európski lídri stoja pred výzvou, ako udržať strategické partnerstvo s nevyspytateľným Bielym domom. Rozhodnutie o znížení stavov, ktoré má padnúť v najbližšom čase, určí smerovanie NATO na ďalšie roky.