Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vo štvrtok 30. apríla 2026 oznámilo spustenie procesu odvolávania ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD). Hnutie zároveň otvára diskusiu o vyslovení nedôvery celej vláde Roberta Fica. Dôvodom je kritický stav verejných financií a varovný nárast štátneho dlhu, ktorý sa nebezpečne blíži k hranici 100 miliárd eur.
Slovensko v pásme vysokého rizika
Podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa vláda pri správe štátnej kasy fatálne zlyhala. Kresťanskí demokrati sa opierajú o najnovšie správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktoré radia dlhodobú udržateľnosť slovenských financií do zóny vysokého rizika. „Dnes už neexistuje ani jeden dôvod na ďalšie zotrvanie tejto vlády, ale existuje milión dôvodov na jej koniec,“ vyhlásil Karas na tlačovej konferencii.
Hlavné výhrady KDH k hospodáreniu štátu (apríl 2026):
- Rekordný dlh: Smerovanie verejného dlhu k hranici 100 miliárd eur.
- Zlyhanie konsolidácie: Podľa hnutia boli miliardy vyzbierané od ľudí „vypustené hore komínom“ bez reálnych úspor.
- Riziko udržateľnosti: RRZ potvrdila zhoršenie výhľadu za rok 2025.
- Daňové zaťaženie: Kritika zvyšovania daní pre občanov a firmy namiesto škrtania štátnych výdavkov.
Miliardy vyzbierané, úspory neviditeľné
Expert hnutia na financie Martin Štuk upozornil, že za posledné tri roky štát vybral od daňovníkov navyše 11,6 miliardy eur. Napriek tomu ekonomika stráca odolnosť voči budúcim krízam. Poslanec Rastislav Krátky doplnil, že minister Kamenický nedokázal transformovať vyššie príjmy do stability, čím ohrozil rating krajiny. KDH preto začína zbierať podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu.
Ekonomické ukazovatele pod lupou opozície:
- 11,6 mld. €: Suma, o ktorú sa podľa KDH zvýšilo daňové zaťaženie za tri roky.
- Vysoké riziko: Aktuálne hodnotenie dlhodobej udržateľnosti financií SR.
- Odolnosť ekonomiky: Obavy z neschopnosti Slovenska čeliť budúcim globálnym šokom.
Iniciatíva KDH v apríli 2026 signalizuje vyostrenie politického súboja o ekonomickú víziu Slovenska. Kým vláda obhajuje svoje kroky potrebou sociálnej stability, opozícia varuje pred bankrotom a gréckou cestou. Výsledok pokusu o odvolanie ministra financií bude závisieť od jednoty vládnej koalície, no téma 100-miliardového dlhu sa pravdepodobne stane ústredným bodom politickej diskusie po zvyšok roka.