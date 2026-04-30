Koaličná strana Hlas-SD prichádza s kľúčovou ústavnou iniciatívou. Podľa lídra strany Matúša Šutaja Eštoka predloží strana do Národnej rady SR návrh, ktorý má občanom umožniť skrátenie volebného obdobia prostredníctvom referenda. Tento krok plánujú presadiť formou pozmeňujúceho návrhu k už prerokúvanému zákonu o samosprávach.
Referendum ako nástroj na predčasné voľby
Návrh sa objaví v druhom čítaní ústavného zákona, ktorý mal pôvodne riešiť len predĺženie funkčného obdobia v samosprávach na päť rokov. Hlas-SD chce teraz do legislatívy vložiť mechanizmus, ktorý „sfunkční“ referendum o predčasnom ukončení volebného obdobia parlamentu. „Chceme dať ľuďom do rúk reálny nástroj,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii Matúš Šutaj Eštok.
Kľúčové body pripravovanej zmeny (apríl 2026):
- Ústavný charakter: Keďže ide o zásah do dĺžky volebného obdobia, vyžaduje si zmena 90 hlasov poslancov.
- Sfunkčnenie referenda: Odstránenie právnych prekážok, ktoré v minulosti označil Ústavný súd SR za problematické.
- Koaličné rokovania: Strana avizuje diskusiu o konkrétnych štandardoch a podmienkach s partnermi zo Smer-SD a SNS.
Nadväznosť na opozičné sľuby
Líder Hlasu pripomenul, že zavedenie referenda o predčasných voľbách bolo dlhodobým cieľom strany ešte počas ich pôsobenia v opozícii. Aktuálne využitie zákona o samosprávach ako „nosiča“ pre túto zmenu má urýchliť legislatívny proces. Podľa Šutaja Eštoka je cieľom nastaviť demokratické štandardy tak, aby boli v súlade s ústavou a zároveň vykonateľné v praxi.
Súvislosti legislatívneho procesu:
- Pôvodný návrh: Predĺženie volebného obdobia starostov, primátorov a županov na 5 rokov.
- Pozmeňujúci návrh: Doplnenie možnosti referenda o skrátení mandátu NR SR.
- Časový rámec: Očakávané hlasovanie na najbližšej schôdzi parlamentu v máji 2026.
Raši: Hlasovanie ukáže, či je opozícia farizejská
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) si myslí, že hlasovanie o návrhu ukáže, či je opozícia farizejská alebo či referendum naozaj chce. „Som zvedavý, či zmenu, tak ako deklarujú, aj reálne podporia,“ povedal. Upozornil pri tom na reakcie opozície po tom, čo prezident Peter Pellegrini vylúčil otázku o predčasných voľbách v referende, keďže bola podľa neho v rozpore s ústavou.
Členovia Hlasu sa vyjadrili aj k návrhu koaličného Smeru-SD k úprave voľby zo zahraničia. Zmenu spôsobu hlasovania, teda nahradenie voľby poštou hlasovaním na ambasádach, podľa vlastných slov podporujú. Hovorili pri tom o potrebe tajnosti volieb. Šutaj Eštok deklaroval, že klub Hlasu návrh pri hlasovaní o posune do druhého čítania podporí. „V druhom čítaní budeme diskutovať ešte o tom, aby sme cez pozmeňujúci návrh umožnili možnosť voľby zo zahraničia čo najväčšiemu počtu občanov, skrz možno naše konzuláty alebo inými technickými zmenami,“ dodal.