Vyšetrovanie tragickej dopravnej nehody na ceste I/66 medzi Medzibrodom a Slovenskou Ľupčou je po roku ukončené. Krajský vyšetrovateľ v Banskej Bystrici vo štvrtok 30. apríla 2026 podal návrh na podanie obžaloby na vodiča Mercedesu, ktorého riskantná jazda si vyžiadala život maloletého dievčaťa.
Čelná zrážka s tragickým koncom
K nešťastiu došlo 21. apríla 2025, keď sa čelne zrazili dve osobné vozidlá – Audi a Mercedes Benz. Náraz bol taký silný, že z miesta nehody museli záchranári s ťažkými zraneniami transportovať viacerých účastníkov. Najväčšiu obeť si však nehoda vyžiadala v osobnom aute Audi. „Aj napriek úsiliu záchranárov sa u maloletého dievčaťa nepodarilo obnoviť životné funkcie a zraneniam na mieste podľahlo,“ pripomenula hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.
Kľúčové informácie o ukončenom vyšetrovaní (apríl 2026):
- Právna kvalifikácia: Vodič Mercedesu čelí obvineniu z trestného činu usmrtenia.
- Dôkazný materiál: Návrh na obžalobu sa opiera o znalecké posudky z odboru cestnej dopravy a súdneho lekárstva.
- Lokalita: Úsek cesty I/66, známy častými dopravnými kolíziami.
Vodičovi Mercedesu hrozí súdny proces
Intenzívne vyšetrovanie, ktoré trvalo viac ako rok, zahŕňalo výpovede svedkov aj detailnú analýzu nehodového deja. Polícia už v auguste minulého roka vzniesla obvinenie konkrétnemu vodičovi, ktorého konanie vyhodnotili znalci ako kľúčovú príčinu tragédie. Hovorkyňa banskobystrickej krajskej polície Nikola Žabková potvrdila, že spis bol s návrhom na obžalobu doručený prokurátorovi.
Priebeh vyšetrovacích úkonov:
- Zber svedectiev: Polícia opakovane vyzývala verejnosť a svedkov nehody na spoluprácu.
- Expertné skúmanie: Zapojenie súdnych lekárov na určenie presnej príčiny úmrtia dieťaťa.
- Technická analýza: Znalci z odboru dopravy skúmali rýchlosť a trajektóriu vozidla Mercedes pred nárazom.
Ukončenie vyšetrovania v apríli 2026 prináša rodine obete čiastočné odpovede, no bolesť zo straty dieťaťa zostáva. Prípad teraz preberá súd, ktorý rozhodne o vine a treste pre vodiča Mercedesu. Táto tragédia zostáva mementom pre všetkých vodičov prechádzajúcich úsekom medzi Medzibrodom a Slovenskou Ľupčou, že sekunda nepozornosti alebo precenenie schopností môže mať nezvratné následky.