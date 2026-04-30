Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev opäť varoval pred globálnym konfliktom. V prejave na pôde moskovského fóra „Vedomosti. Na prvom mieste“ prirovnal súčasné napätie medzi Ruskom a Západom k predvečeru oboch svetových vojen a nevylúčil ani jadrovú apokalypsu.
Historické paralely a existenčný konflikt
Dmitrij Medvedev vo štvrtok 30. apríla 2026 otvorene priznal, že lokálne konflikty často predchádzajú svetovým katastrofám. Súčasnú situáciu prirovnal k 30. rokom minulého storočia, ktoré predchádzali druhej svetovej vojne. „Viete, nemá zmysel to skrývať. Je to vojna,“ uviedol Medvedev, čím sa odklonil od striktného používania termínu špeciálna vojenská operácia.
Hlavné body Medvedevovho vyhlásenia (apríl 2026):
- Historické prirovnanie: Súčasnosť pripomína obdobie pred rokmi 1914 a 1939.
- Jadrová hrozba: Možnosť „jadrovej apokalypsy“ označil za reálnu a varoval pred jej podceňovaním.
- Existenčný charakter: Konflikt vníma ako boj o prežitie ruského štátu, ktorý chce Západ podľa neho zničiť.
Rusko a jeho „jediní spojenci“
Medvedev vo svojom vystúpení odmietol, že by Moskva mala voči Európe agresívne plány, no zároveň kritizoval európskych lídrov za intenzívne zbrojenie a rétoriku o nevyhnutnosti vojny. Podľa neho sa „zotrvačník zbrojenia“ už roztočil, čo vedie k nebezpečnej eskalácii. Na záver si pomohol citátom cára Alexandra III., podľa ktorého má Rusko len dvoch skutočných spojencov – svoju armádu a námorníctvo.
Kľúčové témy ruskej rétoriky:
- Kritika Európy: Obvinenie európskych štátov z túžby po zániku Ruska.
- Zbrojenie: Masívna produkcia zbraní na oboch stranách vnímaná ako cesta k priepasti.
- Izolacionizmus: Dôraz na vlastnú vojenskú silu ako jedinú záruku bezpečnosti.
Vystúpenie Dmitrija Medvedeva z 30. apríla 2026 zapadá do dlhodobej stratégie Kremľa vykresľovať Rusko ako obliehanú pevnosť. Hoci politik ubezpečuje o mierových úmysloch, jeho varovania pred globálnym stretom a jadrovou skazou zvyšujú napätie v medzinárodnom priestore. V kontexte roku 2026 tieto vyjadrenia potvrdzujú hlbokú priepasť v komunikácii medzi Moskvou a európskymi metropolami.