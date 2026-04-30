Slovenská armáda spoznala svojho nového lídra. Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok 30. apríla 2026 vymenoval Miroslava Lorinca do funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Lorinc, expert na protivzdušnú obranu, nahradí od 7. mája Daniela Zmeka, ktorý stál na čele armády rekordných osem rokov.
Kontinuita a strategické skúsenosti
Slávnostný akt v záhrade Prezidentského paláca spečatil personálnu výmenu na najvyššom poste v hierarchii Ozbrojených síl SR. Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol, že Miroslav Lorinc prichádza na čelo armády ako skúsený veliteľ, ktorý prešiel všetkými funkciami v rámci protivzdušnej obrany. „Obaja ste zárukou, že OS SR budú aj naďalej pokračovať vo svojej práci pod kvalifikovaným vedením,“ podčiarkla hlava štátu.
Profil nového náčelníka GŠ OS SR (apríl 2026):
- Expertíza: Špecialista na protivzdušnú, protiraketovú a protidronovú obranu.
- Skúsenosti: Doterajší zástupca náčelníka GŠ, čím je zabezpečená kontinuita velenia.
- Kvality: Strategické myslenie, technické znalosti a odolnosť voči stresu.
Zmekov odchod so štátnym vyznamenaním
Doterajší náčelník Daniel Zmeko ukončil svoje pôsobenie po dvoch funkčných obdobiach, počas ktorých armáda čelila pandémii, migračnej kríze aj konfliktu na Ukrajine. Prezident mu za jeho zásluhy udelil Medailu prezidenta SR. Zmeko vyjadril hrdosť na výsledky profesionálnych vojakov a označil výber svojho nástupcu za správny krok pre budúcnosť bezpečnosti Slovenska.
Priority Miroslava Lorinca vo funkcii:
- Stabilizácia personálu: Zlepšovanie podmienok služby pre profesionálnych vojakov.
- Modernizácia: Dokončenie rozbehnutých projektov v oblasti vojenskej techniky.
- Protivzdušná obrana: Posilnenie ochrany vzdušného priestoru a protidronových kapacít.
- Partnerstvo: Aktívne pôsobenie v štruktúrach NATO a upevňovanie dôvery verejnosti.
Nástup Miroslava Lorinca na post náčelníka Generálneho štábu prichádza v čase pretrvávajúcej bezpečnostnej nestability v regióne. Podpora zo strany ministra obrany Roberta Kaliňáka a dôvera prezidenta naznačujú, že prioritou štátu zostáva modernizácia armády so špeciálnym dôrazom na technológie protivzdušnej ochrany. Lorincov mandát v apríli 2026 začína jasným záväzkom voči občanom a aliančným partnerom Slovenska.