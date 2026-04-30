Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Olexandr Syrskyj vo štvrtok 30. apríla 2026 vydal prelomové nariadenie týkajúce sa rotácie jednotiek. Vojaci na predných líniách budú môcť po novom slúžiť v prvej línii maximálne dva mesiace. Cieľom opatrenia je stabilizovať obranu a riešiť pretrvávajúci problém s vyčerpaním personálu v piatom roku vojny.
Povinná rotácia a regenerácia síl
Nové nariadenie generála Syrského reaguje na kritickú situáciu v ukrajinskej armáde, kde mnohí vojaci slúžili bez prestávky celé mesiace. Podľa výnosu musí po dvoch mesiacoch na fronte nasledovať povinná rotácia, ktorá sa zrealizuje v priebehu jedného mesiaca. „Včasná rotácia je záležitosťou nielen organizácie služby, ale aj zachovania životov našich vojakov a stability obrany,“ zdôraznil hlavný veliteľ.
Kľúčové body reformy služby (apríl 2026):
- Časový limit: Maximálne 60 dní služby na predných pozíciách.
- Povinný oddych: Rotácia jednotky musí byť ukončená do 30 dní od stiahnutia z frontu.
- Logistika a zdravie: Súčasťou príkazu sú povinné lekárske prehliadky a garancia plynulého zásobovania stravou a muníciou.
Drony menia pravidlá boja
Olexandr Syrskyj priznal, že masívne nasadenie bezpilotných lietadiel zásadne zmenilo logistiku na bojisku. Dominancia dronov komplikuje presuny jednotiek a zásobovanie, čo si vyžaduje novú koncepciu bojových operácií. Reforma prichádza v čase, keď záujem o službu v armáde naráža na správy o nedostatočnom výcviku a drsných metódach náborových dôstojníkov.
Výzvy, ktorým čelí ukrajinská armáda:
- Vyčerpanie personálu: Fotografie vysilených vojakov 14. samostatnej mechanizovanej brigády vyvolali v krajine vlnu pobúrenia.
- Technologický tlak: Neustála prítomnosť ruských prieskumných a útočných dronov nad pozíciami.
- Dopĺňanie stavov: Potreba prilákať nových regrútov férovými podmienkami a lepšou podporou.
Nariadenie Olexandra Syrského z 30. apríla 2026 je vnímané ako strategický pokus o záchranu bojaschopnosti ukrajinských síl. V situácii, keď vojna prešla do dlhej opotrebovacej fázy, sa psychická a fyzická odolnosť jednotlivca stáva dôležitejším faktorom než kedykoľvek predtým. Úspech tohto kroku bude závisieť od schopnosti Kyjeva efektívne dopĺňať zálohy a zabezpečiť hladký priebeh rotácií pod neustálym dohľadom nepriateľa.