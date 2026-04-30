Alarmujúci stav slovenskej mládeže: Až tri štvrtiny dospievajúcich vo veku 16 až 17 rokov uvažujú o odchode zo Slovenska. Vyplýva to z najnovšieho reprezentatívneho prieskumu Úradu komisára pre deti, ktorý vo štvrtok 30. apríla 2026 zverejnil dáta od viac ako 10-tisíc respondentov. Hlavným hnacím motorom emigrácie nie je len ekonomika, ale predovšetkým toxické vzťahy v spoločnosti a duševné zdravie.
Odliv mozgov: Viac ako 40 % sa už vrátiť nechce
Dáta prieskumu sú neúprosné. Zatiaľ čo 38,3 % mladých je o odchode pevne rozhodnutých, ďalších 37,1 % túto možnosť vážne zvažuje. „Je to číslo, ktoré je nedobré a ktoré nás prekvapilo svojou výškou,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško. Znepokojivý je najmä fakt, že takmer polovica (42,3 %) z tých, ktorí plánujú odísť, nepočíta s návratom do vlasti.
Kľúčové štatistiky odchodu (apríl 2026):
- Rozhodnutí odísť: 38,3 % dospievajúcich.
- Zvažujúci odchod: 37,1 % dospievajúcich.
- Plánujúci trvalú emigráciu: 42,3 % z budúcich migrantov.
Vzťahy ako koreň problémov
Prieskum ukázal, že až 89 % mladých vníma zlé vzťahy v rodine, škole a spoločnosti ako zásadnú výzvu. Práve negativizmus (83 %) a pocit osamelosti (81 %) sú faktormi, ktoré vyháňajú mladú generáciu za hranice. Duševné zdravie sa stalo kľúčovou témou – psychické problémy označilo za najväčšiu prekážku 67,7 % opýtaných. Výrazným faktorom je aj digitálna závislosť, kde vplyv sociálnych sietí a mobilov vníma ako problém vyše 70 % respondentov.
Rozdiely medzi pohlaviami a regiónmi:
- Spokojnosť: Chlapci sú celkovo spokojnejší než dievčatá, najmä v oblasti bezpečnosti (60,3 % vs. 44,5 %).
- Prešovský kraj: Mladí tu najviac oceňujú prírodu (56,9 %) a rodinné zázemie (70 %).
- Dôvera: Absolútnu dôveru má matka (92 %), zatiaľ čo politici a médiá sú na chvoste záujmu.
Čo drží mladých doma?
Napriek vysokej miere skepsy existujú piliere, ktoré mladých so Slovenskom spájajú. Sú to predovšetkým rodinné väzby, priatelia, slovenská príroda a kultúrne tradície. Odborníci zdôrazňujú, že riešenie nespočíva len v ekonomických stimuloch, ale v celospoločenskej zmene prístupu k mladým. „Je dôležité, aby sme sa s deťmi rozprávali a vnímali ich názor ako dôležitý,“ apeluje psychologička Viera Škopová.
Prieskum Úradu komisára pre deti v roku 2026 nastavuje slovenskej spoločnosti zrkadlo. Ak sa nepodarí zvrátiť trend, kedy tri štvrtiny generácie vidia svoju budúcnosť za hranicami, Slovensko čelí demografickej a inovatívnej kríze. Rodina zostáva najsilnejšou hodnotou, no pre udržanie talentov doma bude musieť štát investovať nielen do infraštruktúry, ale najmä do kvality vzťahov a podpory duševného zdravia.