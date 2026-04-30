Bývalý starosta obce Ďurďoš Miroslav M. si na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici vypočul odsudzujúci verdikt. Samosudca ho v stredu 29. apríla 2026 uznal za vinného z korupcie a zneužívania právomocí v súvislosti s projektom individuálnej bytovej výstavby. Exstarosta podľa rozsudku žiadal úplatok prevyšujúci 90 000 eur.
Podmienečný trest a vysoká finančná sankcia
Súd uložil 42-ročnému obžalovanému úhrnný trest odňatia slobody vo výmere štyroch rokov s podmienečným odkladom na rovnako dlhú skúšobnú dobu. „Zároveň súd nariadil probačný dohľad nad správaním obžalovaného,“ spresnila hovorkyňa ŠTS Iveta Pulman Erdélyiová. Miroslav M. musí navyše zaplatiť peňažný trest vo výške 20 000 eur a nasledujúce štyri roky nesmie pôsobiť vo funkcii výkonného orgánu obce.
Detaily korupčnej kauzy v obci Ďurďoš (okres Vranov nad Topľou):
- Predmet úplatku: Rozparcelovanie pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu (IBV).
- Žiadaná suma: Vyžiadanie úplatku vo výške 92 500 eur.
- Miesto činu: Kancelária starostu obce, kde malo dôjsť k prevzatiu finančnej hotovosti.
Rozsudok nateraz nie je právoplatný
Vyšetrovanie prípadu exstarostu z východného Slovenska bolo ukončené len vo februári tohto roka. Podľa polície zneužil svoju funkciu verejného činiteľa na osobný obohatenie pri procesoch súvisiacich s územným rozvojom obce. Hoci si Miroslav M. vypočul verdikt o vine, rozsudok nateraz nenadobudol právoplatnosť, keďže strany procesu majú možnosť podať odvolanie.
Zoznam uložených trestov a obmedzení:
- Väzenie: 4 roky (podmienečne odložené na skúšobnú dobu 4 rokov).
- Finančná pokuta: Peňažný trest v celkovej výške 20 000 eur.
- Zákaz činnosti: 4-ročný zákaz vykonávať funkciu starostu alebo iného výkonného orgánu samosprávy.
- Probačný dohľad: Povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného úradníka počas skúšobnej doby.
Prípad exstarostu Miroslava M. v apríli 2026 opätovne zdôrazňuje prísny postih korupcie na komunálnej úrovni. Výška žiadaného úplatku – takmer 93 000 eur – patrí v kontexte malých obcí k mimoriadne vysokým sumám. Ak rozsudok nadobudne právoplatnosť, pre obec Ďurďoš to bude znamenať definitívnu bodku za obdobím poznačeným vyšetrovaním jej štatutárneho zástupcu.