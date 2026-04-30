Kauza dotácií spojená s občianskym združením Projekt Fórum naberá na obrátkach. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) vo štvrtok 30. apríla 2026 obvinil štatutárku združenia Martu Šimečkovú zo zneužitia spolupracovníčky a falšovania účtovných dokladov. Podľa Gašpara vykazuje hospodárenie združenia znaky subvenčného podvodu.
Podozrenia z falšovania bankových výpisov
Tibor Gašpar na tlačovej konferencii poukázal na vážne nezrovnalosti v účtovníctve o. z. za roky 2020 až 2022. Tvrdí, že predkladané bankové výpisy boli upravované – sumy mali byť menené, niektoré výbery vymazané a pri prevodoch mali byť dopisované iné mená. „To sa podobá klasickým daňovým podvodníkom a ‚DPH-čkarom',“ podotkol Gašpar s tým, že takéto dokumenty by mali viesť k okamžitému zamietnutiu dotácie.
Kľúčové výhrady podpredsedu NR SR (apríl 2026):
- Manipulácia s dokladmi: Údajné falšovanie bankových výpisov predkladaných štátu.
- Chýbajúce účtovníctvo: Šimečková nepredložila doklady za roky 2018 a 2019 s odôvodnením, že boli ukradnuté.
- Zodpovednosť: Podľa Gašpara štatutárka hodila vinu na spolupracovníčku Andreu Pukovú, aby sa zbavila zodpovednosti.
Kontroverzné dotácie počas covidu
Kritika smerovala aj k dotácii vo výške 50 000 eur z ministerstva spravodlivosti z roku 2021. Gašpar zdôraznil, že kým bežní občania a živnostníci počas pandémie bojovali o prežitie, Projekt Fórum dostal štedrú pomoc na realizáciu konferencie. Podľa neho existuje podozrenie, že peniaze boli využité na „prežitie“ štatutárky bez ujmy, a nie výhradne na účel grantu.
Reakcia Marty Šimečkovej a aktuálny stav:
- Priznanie pochybení: Šimečková priznala administratívne zanedbania, no odmieta osobné obohatenie.
- Osobná obeť: Tvrdí, že sa kvôli udržaniu projektu sama zadlžila a je pripravená niesť právne následky.
- Trestné stíhanie: Polícia už v marci začala stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu v súvislosti s OZ Projekt Fórum.