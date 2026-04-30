Slovenskí vodiči sa musia pripraviť na rozsiahlu policajnú akciu. Prezídium Policajného zboru ohlásilo na štvrtok 30. apríla 2026 celoslovenskú osobitnú kontrolu. Policajti v maximálnych počtoch vyrazia na cesty v popoludňajších a večerných hodinách so zameraním na najzávažnejšie dopravné priestupky.
Zameranie na príčiny tragických nehôd
Osobitná kontrola prebehne v čase od 14:00 h do 20:00 h na celom území Slovenskej republiky. Podľa hovorkyne Prezídia PZ Leie Vilhanovej je cieľom eliminovať správanie, ktoré najčastejšie vedie k nehodám s následkami na živote a zdraví. Polícia pri kontrolách využije nielen zvýšený počet hliadok, ale aj všetku dostupnú techniku vrátane radarov a analyzátorov dychu.
Hlavné priority policajnej kontroly:
- Rýchlosť jazdy: Prekračovanie maximálnej povolenej rýchlosti v obciach i mimo nich.
- Alkohol a omamné látky: Kontrola triezvosti vodičov motorových aj nemotorových vozidiel.
- Spôsob jazdy: Nesprávne predbiehanie, nedanie prednosti v jazde a agresívne správanie.
- Povinnosti vodiča: Používanie bezpečnostných pásov a zákaz obsluhy telefónu počas jazdy.
Apel na zodpovednosť účastníkov
Polícia zdôrazňuje, že cieľom akcie nie je len represia, ale najmä prevencia a zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. „Dodržiavaním pravidiel prispievate nielen k vlastnej bezpečnosti, ale aj k ochrane života a zdravia ostatných,“ uviedla Vilhanová. Vodičov vyzýva, aby v kritickom čase zvýšili ostražitosť a rátali s možným zdržaním kvôli policajným kontrolám.
Čo očakávať na cestách počas štvrtkového popoludnia:
- Hustejšie hliadky: Zvýšený výskyt označených aj neoznačených policajných vozidiel (civilné hliadky).
- Technické prostriedky: Využitie statických aj mobilných radarov novej generácie.
- Plynulosť dopravy: Krátkodobé zdržania na hlavných ťahoch a vstupoch do miest.
Štvrtková akcia v apríli 2026 je súčasťou dlhodobej stratégie Policajného zboru SR na zníženie nehodovosti. Vzhľadom na zapojenie maximálneho počtu síl a prostriedkov polícia odporúča vodičom, aby jazdili predpisovo nielen kvôli hroziacim pokutám, ale predovšetkým kvôli ochrane majetku a zdravia. Výsledky tejto celoslovenskej razie budú známe v nasledujúcich dňoch.