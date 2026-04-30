Trnavskí diaľniční policajti vyšetrujú tragickú dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v noci zo stredy na štvrtok 30. apríla 2026. Na výjazde z Trnavy smerom na Nitru prišiel o život 56-ročný chodec. Polícia v tejto súvislosti opätovne varuje pred fatálnymi následkami pohybu nepovolaných osôb po rýchlostných komunikáciách.
Chodca na diaľnici zachytila dodávka
K nešťastiu došlo krátko pred druhou hodinou rannou na diaľnici R1. Podľa doterajších zistení sa 56-ročný muž pohyboval priamo vo vozovke v čase, keď tadiaľ prechádzala dodávka s 36-ročným vodičom. Ten už v tme a pri diaľničnej rýchlosti nedokázal zrážke zabrániť a chodca zachytil pravou prednou časťou vozidla. „Chodec utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ uviedla polícia vo svojom stanovisku.
Kľúčové fakty o nehode (apríl 2026):
- Čas a miesto: 30. 4. 2026 cca o 01:45 h, výjazd z Trnavy na R1 (smer Nitra).
- Účastníci: 56-ročný chodec (obeť) a 36-ročný vodič dodávky.
- Alkohol: U vodiča bola dychová skúška negatívna.
Vyšetrovanie a právne následky
Na miesto tragédie bol privolaný znalec z odboru cestnej dopravy, aby posúdil technické okolnosti zrážky. Poverený príslušník policajného zboru už začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Polícia zdôrazňuje, že vodič na diaľnici nemôže predpokladať výskyt chodca, čo zásadne skracuje jeho reakčný čas.
Dôrazné varovanie Policajného zboru SR:
- Prísny zákaz: Pohyb chodcov, cyklistov a kolobežkárov na diaľniciach a rýchlostných cestách je zákonom zakázaný.
- Rizikový faktor: Vysoká povolená rýchlosť vozidiel prakticky vylučuje možnosť včasného manévru pri nečakanom objavení sa osoby v jazdnom pruhu.
- Zodpovednosť: Nezodpovedným konaním ohrozujete nielen seba, ale aj nič netušiace posádky vozidiel.