Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok 30. apríla 2026 potvrdil, že Kyjev preveruje ruský návrh na dočasné prímerie. Iniciatíva, o ktorej diskutoval Vladimir Putin s Donaldom Trumpom, má platiť počas osláv 9. mája. Zelenskyj však varuje pred krátkodobými gestami a požaduje dlhodobé bezpečnostné záruky.
Diplomatické overovanie cez Washington
Reakcia Kyjeva prichádza po stredajšom telefonáte medzi lídrami USA a Ruska. Volodymyr Zelenskyj nariadil svojim zástupcom, aby kontaktovali tím Donalda Trumpa s cieľom zistiť presné detaily návrhu. „Objasníme si, o čo presne ide, či o niekoľko hodín na zabezpečenie prehliadky v Moskve, alebo o niečo viac,“ uviedol ukrajinský prezident na sociálnej sieti X. Zdôraznil, že Ukrajina má záujem o skutočné ukončenie vojny, nie o dočasné technologické prestávky.
Hlavné body Zelenského postoja (apríl 2026):
- Súčinnosť s USA: Kyjev využíva komunikačný kanál s Trumpovou administratívou na verifikáciu ruských úmyslov.
- Kritika krátkodobosti: Ukrajina odmieta prímerie, ktoré by slúžilo len ako kulisa pre vojenskú prehliadku v Moskve.
- Požiadavka na trvalý mier: Cieľom Kyjeva zostáva dlhodobé a garantované zastavenie bojov.
Trumpova podpora Putinovmu návrhu
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu informoval Biely dom o ochote zastaviť paľbu počas Dňa víťazstva. Americký prezident tento krok podporil a podľa poradcu Jurija Ušakova sám navrhol určité formy deeskalácie. Pre Moskvu je 9. máj kľúčovým symbolickým dátumom, na ktorom sa tento rok zúčastní aj slovenský premiér Robert Fico. Zelenskyj však trvá na tom, že mier musí byť postavený na „dôstojnom a efektívnom formáte“ s medzinárodnými zárukami.
Kontext osláv 9. mája 2026:
- Symbolika: Deň víťazstva nad fašizmom je pre Kremeľ hlavným propagandistickým a štátnym sviatkom.
- Zahraničná účasť: Do Moskvy smerujú lídri krajín, ktoré udržiavajú s Ruskom diplomatický dialóg.
- Vojenský aspekt: Prímerie by teoreticky umožnilo bezpečnejší priebeh masívnych osláv na Červenom námestí.
Hoci návrh na „víťazné prímerie“ prináša krátku nádej na utíchnutie zbraní, postoj Kyjeva v apríli 2026 zostáva skeptický. Zelenskyj sa obáva, že Moskva využije oddych na preskupenie síl alebo na vylepšenie svojho medzinárodného imidžu pred hosťami v Moskve. Budúce dni ukážu, či tím Donalda Trumpa dokáže pretaviť tento krátky moment do širšieho rokovacieho procesu o trvalom mieri.