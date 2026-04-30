Výstavba strategicky dôležitej novej nemocnice v Prešove čelí vážnym podozreniam. Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vo štvrtok 30. apríla 2026 upozornilo na údajné zastavenie prác a vykázanie hlavného dodávateľa zo staveniska. Hnutie bije na poplach kvôli ohrozeniu zdravotnej starostlivosti pre východné Slovensko a žiada vysvetlenie od ministerstva obrany.
Kritická situácia na stavenisku: Vykázané konzorcium a dlhy
Podľa informácií, ktoré zverejnili poslanci Peter Stachura a František Majerský, malo byť maďarsko-slovenské konzorcium zodpovedné za realizáciu projektu vykázané zo stavby. Dôvodom má byť sústavné nedodržiavanie zmluvných termínov. Situáciu komplikujú aj správy od subdodávateľov, ktorí sa sťažujú na neuhradené faktúry za už vykonané práce. „Toto nie je drobný sklz, to zaváňa obrovským problémom,“ zdôraznil Majerský.
Hlavné podozrenia KDH (apríl 2026):
- Zastavenie prác: Stavenisko je údajne momentálne bez stavebnej činnosti.
- Vykázanie zhotoviteľa: Konzorcium malo skončiť pre neplnenie harmonogramu.
- Finančné podlžnosti: Nevyplatení subdodávatelia hlásia problémy s likviditou.
Výzva pre ministra Kaliňáka
Keďže projekt spadá pod rezort obrany, KDH priamo vyzýva ministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby okamžite predstúpil pred verejnosť a vyjasnil stav investície. Prešovská nemocnica je kľúčová pre celý región a akékoľvek zdržanie môže mať podľa hnutia fatálne následky na dostupnosť moderného zdravotníctva. KDH žiada jasné odpovede na otázku, ako štát zabezpečí pokračovanie stavby a či nedôjde k prepadnutiu termínov dokončenia.
Čo žiada opozícia objasniť:
- Dôvody ukončenia spolupráce: Presné príčiny vypovedania zmlúv s dodávateľmi.
- Plán B: Ako rezort obrany nahradí chýbajúce kapacity na stavbe.
- Garancia termínov: Či je ešte stále reálne odovzdanie nemocnice v sľúbenom čase.
Prešov a jeho okolie už roky čakajú na modernú nemocnicu, ktorá by odľahčila preťažené zdravotnícke zariadenia na východe republiky. Ak sa podozrenia KDH potvrdia, projekt novej nemocnice sa v apríli 2026 stane najväčším stavebným a politickým rébusom súčasnej vlády. Verejnosť teraz čaká na reakciu ministerstva obrany, ktorá určí, či ide o dočasné turbulencie, alebo o totálne zlyhanie štátnej investície.