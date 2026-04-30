Ochranárske organizácie podali žalobu na Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Predmetom sporu je udelenie výnimky na likvidáciu bobrej hrádze v Javorovej doline, ktorá sa nachádza v srdci Vysokých Tatier. Iniciatíva My sme les a organizácia Aevis tvrdia, že rezort uprednostnil technické záujmy pred európskou legislatívou o ochrane vzácnych druhov.
Spor o 4. stupeň ochrany v TANAP-e
Správa Tatranského národného parku požiadala o odstránenie hrádze z dôvodu údajného znečisťovania pitnej vody a zaplavovania prístupovej komunikácie. Ministerstvo tejto žiadosti vyhovelo s platnosťou až do roku 2028. Aktivisti však oponujú, že v území so 4. stupňom ochrany by mal mať prioritu prirodzený ekosystém. Poukazujú na to, že bobor vodný je druh európskeho významu a jeho obydlia požívajú prísnu právnu ochranu.
Hlavné argumenty žaloby (apríl 2026):
- Absencia alternatív: Podľa právnikov rezort nepreskúmal iné technické riešenia (napr. zabezpečenie odberného miesta), ktoré by hrádzu zachovali.
- Porušenie smernice o biotopoch: SR sa zaviazala chrániť druhy európskeho významu, čo zahŕňa aj zákaz úmyselného poškodzovania ich biotopov.
- Ekologický prínos: Bobria činnosť je kľúčová pre zadržiavanie vody v krajine a prevenciu povodní či sucha.
Výzva na princíp predbežnej opatrnosti
Ochranári zdôrazňujú, že namiesto búrania hrádze by sa Správa TANAP-u mala zamerať na modernizáciu vodárenskej infraštruktúry. „Ministerstvo európsku smernicu porušilo, keď nepreskúmalo iné alternatívy,“ uviedol Vladimír Kordoš z kancelárie Stentors. Aktivisti zároveň vyzvali štátne orgány, aby až do právoplatného rozhodnutia súdu do lokality nezasahovali a rešpektovali prirodzené procesy v národnom parku.
Význam boba pre ekosystém Tatier:
- Biodiverzita: Vytváranie mokradí, ktoré poskytujú útočisko pre obojživelníky a hmyz.
- Čistenie vody: Hrádze fungujú ako prirodzené sedimentačné filtre zachytávajúce splaveniny.
- Klíma: Zvyšovanie vlhkosti v doline, čo pomáha lesom odolávať extrémne teplým letám.
Súdny spor o Javorovú dolinu v apríli 2026 opäť otvára otázku, nakoľko sú slovenské národné parky skutočne chránené pred technickými zásahmi. Kým správcovia územia hovoria o bezpečnosti vodných zdrojov, aktivisti varujú pred nebezpečným precedensom, ktorý by mohol oslabiť ochranu slovenskej prírody na európskej úrovni. Rozhodnutie súdu bude kľúčové pre budúci manažment chránených území na Slovensku.