Polícia SR vyhlásila pátranie po 14-ročnom Ivanovi z obce Šíd v okrese Lučenec. Chlapec je nezvestný od nedele 26. apríla 2026, keď v dopoludňajších hodinách opustil miesto svojho bydliska. Od tej doby nepodal o sebe žiadnu správu a jeho súčasný pobyt nie je známy.
Popis nezvestnej osoby
Nezvestný Ivan je vysoký približne 150 centimetrov. Má štíhlu postavu, rovné čierne vlasy a hnedé oči. Podľa informácií od rodiny a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici mal v čase zmiznutia na sebe oblečenie v športovom štýle.
Detaily k popisu a oblečeniu:
- Postava: Výška cca 150 cm, tmavší typ.
- Vlasy a oči: Čierne rovné vlasy, hnedé oči.
- Odev: Sivá mikina s kapucňou, sivé rifle.
- Obuv: Biele tenisky.
Foto: facebook.com/KRPZBB
Polícia žiada o spoluprácu
Policajné zložky vykonávajú operatívne previerky v okolí obce Šíd aj v širšom regióne okresu Lučenec. Do pátrania môžu významne prispieť aj občania. Ak ste mladíka videli alebo máte vedomosť o tom, kde by sa mohol zdržiavať, neváhajte kontaktovať políciu.
Možnosti nahlásenia informácií:
- Telefón: Bezplatná linka tiesňového volania 158.
- Osobne: Na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru SR.
- Sociálne siete: Súkromná správa na oficiálnej stránke Polícia SR – Banskobystrický kraj na Facebooku.