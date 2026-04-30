Polícia SR vyhlásila pátranie po 14-ročnom Ivanovi z obce Šíd v okrese Lučenec. Chlapec je nezvestný od nedele 26. apríla 2026, keď v dopoludňajších hodinách opustil miesto svojho bydliska. Od tej doby nepodal o sebe žiadnu správu a jeho súčasný pobyt nie je známy.

Popis nezvestnej osoby

Nezvestný Ivan je vysoký približne 150 centimetrov. Má štíhlu postavu, rovné čierne vlasy a hnedé oči. Podľa informácií od rodiny a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici mal v čase zmiznutia na sebe oblečenie v športovom štýle.

Detaily k popisu a oblečeniu:

  • Postava: Výška cca 150 cm, tmavší typ.
  • Vlasy a oči: Čierne rovné vlasy, hnedé oči.
  • Odev: Sivá mikina s kapucňou, sivé rifle.
  • Obuv: Biele tenisky.

Foto: facebook.com/KRPZBB

Polícia žiada o spoluprácu

Policajné zložky vykonávajú operatívne previerky v okolí obce Šíd aj v širšom regióne okresu Lučenec. Do pátrania môžu významne prispieť aj občania. Ak ste mladíka videli alebo máte vedomosť o tom, kde by sa mohol zdržiavať, neváhajte kontaktovať políciu.

Možnosti nahlásenia informácií:

  • Telefón: Bezplatná linka tiesňového volania 158.
  • Osobne: Na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru SR.
  • Sociálne siete: Súkromná správa na oficiálnej stránke Polícia SR – Banskobystrický kraj na Facebooku.