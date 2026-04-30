Izraelské námorné sily vo štvrtok 30. apríla 2026 zasiahli proti medzinárodnej flotile Global Sumud Flotilla, ktorá smerovala s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy. Stovky námorných míľ od cieľa zadržali desiatky plavidiel a približne 175 aktivistov. Podľa izraelských úradov prebieha presun zadržaných osôb do Izraela pokojne.
Zásah v medzinárodných vodách pri Kréte
K nočnému zásahu došlo v blízkosti gréckeho ostrova Kréta, čo je nezvyčajne ďaleko od izraelského pobrežia. Izraelské námorníctvo eliminovalo postup 21 plavidiel z celkového počtu 58 lodí, ktoré tvorili túto iniciatívu. Flotila sa sformovala v uplynulých týždňoch spojením skupín, ktoré vyplávali z kľúčových stredomorských prístavov Marseille, Barcelona a Syrakúzy.
Základné fakty o incidente (apríl 2026):
- Zadržané osoby: Približne 175 aktivistov z viac ako 30 krajín sveta.
- Počet plavidiel: Námorníctvo zaistilo 21 z 58 lodí smerujúcich do Gazy.
- Lokalita zásahu: Stovky námorných míľ od Izraela, v širšom okolí ostrova Kréta.
Opakovaný pokus o prelomenie blokády
Izrael si udržiava prísnu kontrolu nad všetkými vstupnými bodmi do Pásma Gazy, čo dlhodobo kritizuje OSN aj viaceré mimovládne organizácie. Podľa aktivistov z Global Sumud Flotilla je ich cieľom zmierniť humanitárnu krízu, Izrael však ich konanie vníma ako ohrozenie bezpečnosti a provokáciu. Ide už o druhý veľký pokus tejto skupiny v priebehu posledného roka – podobná akcia v októbri 2025 skončila zadržaním a následnou deportáciou všetkých účastníkov.
Priebeh operácie podľa dostupných zdrojov:
- Videozáznamy: Izraelské ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo zábery aktivistov, ktorí sa podľa nich „pokojne presúvajú“ do izraelských prístavov.
- Kontrola tovaru: Izrael trvá na tom, že všetka pomoc musí prejsť cez oficiálne pozemné priechody kvôli bezpečnostným previerkam.
- Právne následky: Zadržaní aktivisti budú pravdepodobne čeliť výsluchom a vyhosteniu z krajiny, podobne ako pred pol rokom.
Zadržanie flotily Global Sumud Flotilla opäť upriamuje pozornosť sveta na pokračujúcu námornú blokádu Gazy. Kým aktivisti hovoria o povinnosti pomáhať civilistom v núdzi, Tel Aviv zdôrazňuje potrebu zabrániť pašovaniu materiálu využiteľného na vojenské účely. Osud zvyšných 37 plavidiel, ktoré neboli v noci zadržané, zostáva nateraz nejasný, no očakáva sa, že izraelské námorníctvo bude v operácii pokračovať.