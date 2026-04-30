Spojené štáty stále nesplatili svoje nedoplatky na členských poplatkoch Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), uviedol v stredu šéf organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zámer Washingtonu definitívne odísť je pritom podmienený ich zaplatením.
Podmienky odchodu a chýbajúce milióny
Tedros vyjadril nádej, že Spojené štáty uhradia dlžné peniaze – čo je ich dobrovoľná podmienka pre odchod z organizácie, ktorú si pri vstupe sami stanovili. Americký prezident Donald Trump ešte v januári 2025, hneď v prvý deň svojho návratu do úradu, odovzdal WHO ročnú výpoveď svojej krajiny.
„Čo sa týka nedoplatkov USA, odstúpenie USA je podmienené dvoma vecami,“ povedal Tedros na tlačovej konferencii v Ženeve. Na definitívne a legitímne opustenie organizácie musia podľa neho naplniť tieto body:
- oznámenie o vystúpení podané rok vopred (čo už bolo skutočne splnené),
- úplné zaplatenie finančných nedoplatkov.
„Dúfame, že to urobia, zatiaľ sme však nič nedostali,“ podotkol k podlžnostiam. Spojené štáty boli pritom historicky najväčším prispievateľom do rozpočtu WHO, píše AFP. Podľa generálneho riaditeľa nateraz neexistujú „žiadne signály“, ktoré by naznačovali, že Washington s peniazmi skutočne príde, no jedným dychom dodal, že „nejde o peniaze“.
Zdravotná bezpečnosť verzus politika
„Problémom je, že zdravotná bezpečnosť potrebuje univerzálnosť a USA svojím stiahnutím z WHO vystavujú riziku samy seba i zvyšok sveta. Takže je to rovnaká situácia, v ktorej prehrávajú všetci,“ varoval Tedros. „Nezameriavame sa na peniaze. Zameriavame sa na to, aby sme pomohli USA pochopiť a prehodnotiť situáciu, pretože najlepšou reakciou je globálna spolupráca a solidarita.“
Hoci americká vlajka už pred sídlom WHO v Ženeve neveje, rozhodovací orgán – výročné zhromaždenie jej členských štátov – definitívne prerokuje vystúpenie USA na svojom zasadnutí od 18. do 23. mája. Ústava WHO pritom neobsahuje klauzulu o vystúpení. Spojené štáty si však vyhradili právo vystúpiť, keď sa v roku 1948 stali členom – práve pod podmienkou dodržania ročnej výpovednej lehoty a splnenia finančných záväzkov. Výpovedná lehota už uplynula, Washington však stále nezaplatil príspevky za rok 2024 ani 2025 a dlhuje tak približne 260 miliónov dolárov.
Spojené štáty boli tradične najväčším darcom WHO. V januári, keď výpovedná lehota uplynula, minister zahraničných vecí USA Marco Rubio a minister zdravotníctva Robert F. Kennedy mladší ostro zaútočili na WHO s tvrdením, že „poškvrnila a zničila všetko, čo pre ňu Amerika urobila“. Napriek tvrdej rétorike však napríklad Kennedy stále pravidelne komunikuje s Tedrosom. „Z času na čas zostávame v kontakte,“ priznal šéf WHO novinárom.