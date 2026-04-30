Kráľ Karol III. v stredu zdôraznil svoju „trvalú solidaritu s americkým ľudom“ počas návštevy slávneho pamätníka útokov z 11. septembra 2001 v New Yorku. Britský panovník je momentálne na dôležitej štátnej návšteve USA, ktorá je primárne zameraná na uzdravenie napätých vzťahov medzi Londýnom a Washingtonom.
Pietna spomienka na obete a výzva k jednote
Štvordňová cesta Karola III., čiastočne zatienená aktuálnym napätím okolo vojny v Iráne, sa začala vo Washingtone, kde panovníka a jeho manželku kráľovnú Kamilu slávnostne privítal úradujúci prezident Donald Trump.
Britský kráľovský pár v New Yorku položil kyticu bielych ruží a ručne písaný odkaz k jednej z dvoch reflexných nádrží, ktoré presne označujú miesto, kde kedysi stáli budovy Svetového obchodného centra. „Uctievame si pamiatku tých, ktorí tak tragicky prišli o život 11. septembra 2001. Vyjadrujeme trvalú solidaritu s americkým ľudom tvárou v tvár ich hlbokej strate,“ uvádza sa v dojemnom odkaze pri príležitosti smutného 25. výročia teroristických útokov, pri ktorých zahynulo takmer 3000 ľudí.
Karol s Kamilou prišli k pamätníku v konvoji čiernych vozidiel. Na mieste ich sprevádzali a vítali viaceré osobnosti:
- podnikateľ a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg (predseda Pamätníka a múzea 11. septembra),
- rodiny obetí a miestni predstavitelia,
- záchranári, s ktorými si kráľ oblečený v uniforme námorníctva a kráľovná v čiernych šatách osobne podali ruky a rozprávali sa s nimi,
- súčasný newyorský starosta Zohran Mamdani.
Ten predtým médiám povedal, že bude na kráľa aktívne naliehať, aby do Indie natrvalo vrátil slávny diamant Koh-i-noor, ktorý britské impérium získalo ešte v 19. storočí, dodáva agentúra AFP.
Kultúrne väzby a čítanie deťom
Britský panovník ukončil svoju návštevu New Yorku účasťou na slávnostnom galavečere v aukčnom dome Christie's. Ten sa zameral najmä na kultúrne väzby medzi oboma stranami Atlantiku, ako aj na dôležitú prácu jeho mládežníckej charitatívnej organizácie The King's Trust. Na prestížnej recepcii sa zišlo množstvo známych mien, medzi nimi napríklad bývalá redaktorka časopisu Vogue Anna Wintourová, spevák Lionel Richie a návrhárky Donatella Versaceová či Stella McCartneyová.
„Puto medzi Britániou a Spojenými štátmi je vzťah zakorenený v spoločnej kreativite, podnikavosti a hodnotách, ktorý nám pripomína, že spolu sme skutočne lepší,“ povedal Karol III. na recepcii.
Kráľovná Kamila sa medzitým zúčastnila na podujatí pri príležitosti 100. narodenín obľúbenej postavičky Macka Pú, ktorý vzišiel z tvorby anglického autora Alana Alexandra Milneho a ilustrátora Ernesta Howarda Sheparda. V Newyorskej verejnej knižnici prečítala úryvok z tejto rozprávky miestnym školákom. Pridala sa k nej americká herečka Sarah Jessica Parkerová a autor thrillerov Harlan Coben.
Bezpečnostné opatrenia v uliciach New Yorku boli počas celej kráľovskej návštevy mimoriadne prísne. Akcia sa totiž konala len niekoľko dní po údajnom pokuse o atentát na prezidenta Donalda Trumpa na washingtonskom tlačovom galavečere.