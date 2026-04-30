Prezident USA Donald Trump v stredu uviedol, že americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) má šancu vrátiť astronautov na povrch Mesiaca ešte pred koncom jeho funkčného obdobia v roku 2029. Zároveň oznámil, že jeho administratíva plánuje v blízkej budúcnosti zverejniť čo najviac informácií o neidentifikovaných lietajúcich objektoch (UFO). O vyhláseniach z Bieleho domu informovali agentúry AFP a Reuters.
Úspech misie Artemis 2 a cesta na Mesiac
Donald Trump to vyhlásil v Oválnej pracovni Bieleho domu, kde slávnostne prijímal štyroch astronautov misie Artemis 2. Tí sa len nedávno vrátili z prelomového letu okolo Mesiaca. Posádka si počas tejto mimoriadnej misie pripísala dôležité momenty:
- úspešne obletela náš prirodzený satelit,
- podľa prezentovaných vyjadrení ako vôbec prví ľudia na vlastné oči videli aj odvrátenú stranu Mesiaca.
Na priamu otázku, či NASA stihne pripraviť plnohodnotný návrat ľudí priamo na mesačný povrch do konca jeho druhého mandátu, Trump odpovedal, že „neradi hovoríme určite“. Jedným dychom však dodal, že podľa neho má vesmírna agentúra na dosiahnutie tohto cieľa „slušnú šancu“.
Odhalenie tajných dokumentov o UFO
V súvislosti s ďalšími plánmi na zverejnenie doteraz utajovaných dokumentov o UFO Donald Trump novinárov ubezpečil, že jeho administratíva chce zverejniť čo najviac informácií. Na margo očakávaných materiálov prezident tajuplne dodal, že niektoré z nich budú podľa jeho osobného názoru veľmi zaujímavé.