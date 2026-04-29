Ruský prezident Vladimir Putin v stredu telefonoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. Oznámil to Putinov poradca Jurij Ušakov. Telefonický rozhovor, ktorý sa konal z iniciatívy ruského prezidenta, trval viac než jeden a pol hodiny a bol otvorený a vecný. Šéf Kremľa v ňom okrem iného varoval pred dôsledkami obnovenia amerických a izraelských útokov na Irán, pričom Trumpovo rozhodnutie predĺžiť aktuálne prímerie vo vojne označil Putin za mimoriadne múdre. O rokovaní lídrov informovala agentúra TASS.
Varovanie pred pozemnou inváziou do Iránu
Podľa ruskej agentúry išlo v poradí už o 12. telefonát Putina s Trumpom od jeho návratu do Bieleho domu v januári minulého roka. Predchádzajúca takáto konverzácia sa konala naposledy 9. marca. Témou číslo jeden bola aktuálna situácia na Blízkom východe. Vladimir Putin americkému prezidentovi tlmočil nasledujúce ruské postoje k vojne s Iránom:
- prípadná pozemná invázia v Iráne by bola absolútne neprijateľná a nebezpečná,
- ak USA a Izrael obnovia útoky proti Iránu, bude to mať mimoriadne škodlivé dôsledky pre región i celé medzinárodné spoločenstvo,
- predložil šéfovi Bieleho domu viacero konkrétnych návrhov zameraných na vyriešenie sporov týkajúcich sa iránskeho jadrového programu.
Dohoda o Ukrajine a prímerie na Deň víťazstva
Lídri hovorili aj o vojne na Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii. Putin podľa Ušakova na priamu žiadosť Trumpa informoval o súčasnej situácii na bojisku a o ukrajinských útokoch na civilné ciele v Rusku. Vyhlásil pritom, že je pripravený vyhlásiť prímerie s Ukrajinou počas nadchádzajúcich osláv Dňa víťazstva v druhej svetovej vojne, ktoré pripadajú na 9. mája. Trump podľa Kremľa tento návrh podporil.
„Náš prezident opätovne potvrdil, že ciele špeciálnej vojenskej operácie budú v každom prípade dosiahnuté,“ uviedol ďalej Jurij Ušakov s odkazom na termín, ktorým Moskva oficiálne označuje ruskú inváziu. Rusko by však podľa neho uprednostnilo, aby k ukončeniu vojny viedli diplomatické rokovania.
„Donald Trump je presvedčený, že dohoda, ktorá by ukončila konflikt na Ukrajine, je už na dosah ruky,“ tlmočil vyjadrenia amerického prezidenta Ušakov. Diplomatické urovnanie konfliktu by si podľa Putina vyžadovalo, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „prijal známe návrhy, ktoré boli opakovane predkladané, a to aj zo strany USA“. Putin a Trump počas telefonátu zároveň vyjadrili podobné názory na „správanie kyjevského režimu“ pod vedením Zelenského, ktorý podľa nich „presadzuje politiku predlžovania konfliktu“.
Ruský prezident počas poldruhahodinového telefonátu vyjadril Trumpovi aj osobnú podporu, keď ostro odsúdil nedávnu streľbu počas sobotňajšej galavečere s novinármi vo Washingtone. Lídri v samom závere rozhovoru diskutovali aj o možnostiach vzájomne prospešných spoločných projektov v hospodárstve a energetike a dohodli sa, že zostanú v úzkom kontakte.