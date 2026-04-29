Vojna s Iránom stála Spojené štáty podľa doterajších odhadov už 25 miliárd dolárov, povedal v stredu americkým zákonodarcom úradník ministerstva obrany USA Jules Hurst. Väčšina z týchto obrovských prostriedkov bola podľa neho vynaložená na muníciu, no americká armáda peniaze minula aj na bežné operácie a výmenu zničeného výstroja.
Rozpočet na rok 2027 a operácia Epická zúrivosť
Vypočutie pred výborom Snemovne reprezentantov pre ozbrojené sily sa primárne venovalo návrhu vojenského rozpočtu vlády na rok 2027, ktorý by skokovo zvýšil obranné výdavky na historických 1,5 bilióna dolárov. Kongresmani pri tejto príležitosti prvýkrát od začiatku vojny s Iránom vypočuli aj úradujúceho šéfa Pentagónu Petea Hegsetha.
„Na operáciu Epická zúrivosť vynakladáme približne 25 miliárd dolárov. Väčšina z tejto sumy ide na muníciu,“ povedal priamo v Kongrese Jules Hurst, ktorý pôsobí ako hlavný finančný kontrolór Pentagónu. Použil tak oficiálne označenie americkej vojenskej operácie proti Iránu, ktorá zahŕňa tieto kľúčové atribúty:
- začala sa 28. februára,
- ide o masívne vojenské útoky koordinované s Izraelom,
- vyžiadala si doposiaľ výdavky nielen na muníciu, ale aj na logistiku a výmenu výstroja.
Nezrovnalosti v číslach a ostrá kritika demokratov
Ako upozornila agentúra Reuters, finančný kontrolór nespresnil, čo zmienený odhad nákladov zo strany USA v skutočnosti zahŕňal a či zohľadňoval aj predpokladané náklady na obnovu a opravu amerických základní na Blízkom východe, ktoré boli počas doterajšieho konfliktu poškodené. Šéf obrany Hegseth na tom istom vypočutí neskôr podľa agentúry AFP dokonca vyhlásil, že odhadované náklady na vedenie vojny sú v tomto momente o niečo nižšie ako prezentovaných 25 miliárd dolárov. Pripomeňme však, že ešte v marci predstavitelia Pentagónu uviedli, že iba prvých šesť dní vojny s Iránom stálo Spojené štáty najmenej 11,3 miliardy dolárov.
Opoziční demokrati nešetrili ostrou kritikou a priamo obvinili ministra obrany USA z nekompetentnosti a klamania Američanov o skutočných dôvodoch konfliktu. Pete Hegseth však túto kritiku a otázky týkajúce sa astronomických nákladov rázne odmietol. Pri obhajovaní deklarovaných cieľov vojny poslancom stroho odkázal: „Otázka, ktorú by som položil tomuto výboru, znie: akú cenu má zaistenie toho, aby Irán nikdy nezískal jadrovú zbraň?“