Meteorológovia očakávajú v najbližších dňoch nočný mráz vo vegetačnom období, ktorý môže postihnúť väčšinu územia Slovenska. Vydali preto výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do štvrtka 30. apríla. O nepriaznivom vývoji počasia informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Výstrahy pre takmer celú krajinu
Mráz predpokladá SHMÚ vo všetkých okresoch s výnimkou troch východoslovenských regiónov. Výstrahy pred nízkymi teplotami sa nateraz netýkajú iba okresov:
- Sobrance,
- Michalovce,
- Trebišov.
V noci zo stredy na štvrtok očakávajú odborníci prudký pokles teploty vzduchu. Vo výške dvoch metrov nad povrchom môžu hodnoty na teplomeroch klesnúť na mínus jeden až mínus päť stupňov Celzia.
Riziko pre prebúdzajúcu sa vegetáciu
Meteorológovia v tejto súvislosti dôrazne upozorňujú, že očakávaný mráz je v tomto ročnom období už pomerne zriedkavý a predstavuje vážne riziko. Nízke teploty totiž môžu poškodiť rozkvitnutú a prebúdzajúcu sa vegetáciu, čo ohrozuje najmä úrodu domácich pestovateľov a poľnohospodárov.