Európska únia už čoskoro odblokuje Maďarsku zmrazené eurofondy, vyhlásil dezignovaný maďarský premiér Péter Magyar v stredu po stretnutí so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v Bruseli. Podľa jeho slov sa zhodli, že politickú dohodu potrebnú na uvoľnenie finančných prostriedkov dokončia koncom mája. Podmienky, ktoré EÚ stanovuje, nie sú v rozpore so záujmami Maďarska, uviedol Magyar. O udalosti informuje TASR.
Hrozba straty miliárd a dedičstvo po Orbánovi
Európska komisia v minulosti Maďarsku pozastavila vyplácanie eurofondov pre obavy z nedodržiavania zásad právneho štátu za vlády premiéra Viktora Orbána. V hre sú obrovské finančné prostriedky:
- zmrazené eurofondy vo výške približne 17 miliárd eur,
- časť týchto peňazí (napríklad 11 miliárd eur z fondu na obnovu po pandémii COVID-19) musí byť vyčerpaná do polovice augusta,
- inak o ne krajina nenávratne príde, upozornila agentúra Reuters.
Konštruktívne rokovania a nevyhnutné reformy
Stredajšie rokovania s Ursulou von der Leyenovou označil Péter Magyar za veľmi konštruktívne a produktívne. Na sociálnej sieti X zároveň oznámil, že v poslednom májovom týždni sa – už ako maďarský premiér – plánuje do Bruselu vrátiť s cieľom dosiahnuť politickú dohodu, ktorá je nevyhnutná na čo najskoršie získanie prostriedkov z EÚ.
„Jednou vetou: prostriedky z fondov EÚ čoskoro začnú prúdiť do Maďarska, čo nám umožní naštartovať maďarskú ekonomiku a zabezpečiť všetko potrebné pre fungujúcu a civilizovanú krajinu,“ napísal Magyar vo svojom príspevku.
V záujme odblokovania eurofondov bude musieť Budapešť uskutočniť zásadné reformy, ktoré víťaz nedávnych volieb už dávnejšie prisľúbil. „Chcel by som všetkých uistiť, že Európska únia nestanovuje žiadne podmienky, ktoré by boli v rozpore s národnými záujmami Maďarska,“ dodal Magyar po stretnutí so šéfkou Európskej komisie. Avizoval tiež, že v Bruseli absolvuje aj dôležité stretnutie s predsedom Európskej rady Antóniom Costom.