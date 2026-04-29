Viaceré opozičné strany si pripomenuli 30. výročie tragickej vraždy Róberta Remiáša. Upozornili, že tento ostro sledovaný prípad dodnes nie je uzavretý a jeho páchatelia neboli spravodlivo potrestaní. Politici vraždu jednohlasne označili za symbol zlyhania spravodlivosti a opätovne vyzvali na jej dôsledné objasnenie.
Čierna škvrna histórie a čakanie na spravodlivosť
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) pri tejto príležitosti uviedlo, že rodina a blízki čakajú na spravodlivosť už tri dlhé desaťročia. „A zatiaľ sledujeme sily, ktoré sa snažia prinavrátiť mafiánske praktiky naspäť,“ dodalo hnutie vo svojom vyhlásení.
Predseda KDH Milan Majerský rovnako označil vraždu za jasný symbol zlyhania spravodlivosti. Vo svojom statuse na sociálnej sieti pripomenul viaceré kľúčové fakty a súvislosti:
- Róbert Remiáš mal v čase vraždy len 25 rokov,
- jeho vrah ani samotný objednávateľ nebol doteraz nikdy odsúdený,
- táto čierna škvrna našej histórie nám podľa neho pripomína, že sloboda a právny štát nie sú samozrejmosťou,
- sú výsledkom odvahy tých, ktorí sa rozhodnú nepozrieť bokom, aj keď to znamená riskovať všetko.
Boj za vyšetrenie a temný odkaz mečiarizmu
Podobný postoj zastáva aj hnutie Slovensko, ktoré zdôraznilo absolútnu potrebu riadneho objasnenia tohto historického prípadu. Poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko-Za ľudí) rázne uviedol: „Kým vražda Remiáša nebude spravodlivo vyšetrená, Slovenská republika nikdy nebude skutočným právnym štátom.“ Podpredseda hnutia Július Jakab k téme dodal, že „aj keď je to už 30 rokov, vždy budeme bojovať za to, aby sa všetko riadne vyšetrilo.“
Pripomeňme, že Róbert Remiáš bol bývalý policajt a kľúčový sprostredkovateľ kontaktu s korunným svedkom v prípade únosu syna bývalého prezidenta Michala Kováča. Zahynul dňa 29. apríla 1996 pri bombovom výbuchu svojho auta v Bratislave. Táto udalosť bola už v tom čase považovaná za politicky motivovanú vraždu a natrvalo poznamenala temné obdobie takzvaného mečiarizmu.