Výstavba dlho očakávaného obchvatu Ružomberka sa blíži ku koncu. Zatiaľ čo tunelová časť je už prakticky dokončená a pripravená, stavbári sa musia popasovať s poslednou vážnou prekážkou, ktorou je zosuv pôdy v blízkosti hradu Likavka. Priamo zo stavby o tom informovali minister dopravy Jozef Ráž a štátny tajomník Igor Choma.
Zosuv pri Likavke nesmú podceniť
Hlavným problémom celého úseku je skutočnosť, že diaľnica prechádza cez veľmi silné zosuvné územie. Väčšinu komplikácií na trase sa už podarilo úspešne vyriešiť, no zostáva posledný kritický bod. Posuvy pôdy sa tu merajú síce len v centimetroch, avšak pri tak dôležitých a citlivých objektoch, akým je most vychádzajúci priamo z tunela, nie je možné situáciu podceniť.
Ministerstvo do riešenia zapojilo nielen zhotoviteľa, ale na situáciu sa prizvali pozrieť aj odborníci zo zahraničia. Zhotoviteľ už predložil návrhy technických riešení a podľa rezortu sa robí všetko pre to, aby bol tento úsek definitívne stabilizovaný.
Tunel je v skvelom stave, prebiehajú posledné úpravy
Oveľa lepšie správy prináša pohľad priamo do tunela. Ten je podľa najnovších kontrol vo veľmi dobrom stave a stavebne je kompletne dokončený. Aktuálne prebiehajú už len kozmetické úpravy, ako napríklad maľovanie vodorovného dopravného značenia a dokončovanie oplotenia pred tunelom. Paralelne s týmito prácami sa už spúšťajú aj potrebné prevádzkové testy, aby po vyriešení problémov so zosuvom nebolo nutné zdržiavať otvorenie úseku ďalšími procesmi.
Úspešné záchranárske cvičenie
Dôležitým krokom k otvoreniu diaľnice bolo aj nedávne taktické cvičenie záchranných zložiek, ktoré slúži ako jedna z posledných skúšok funkčnosti a bezpečnosti tunela. Priamo v tunelovej rúre sa simulovala zrážka troch vozidiel spojená s požiarom. Cvičenie prebehlo úspešne a hasiči so záchranármi zasiahli včas, zlikvidovali požiar a evakuovali všetkých do bezpečia. Prezident Hasičského a záchranného zboru vyjadril s priebehom uspokojenie s tým, že všetky drobné nedostatky odhalené pri cvičení sa do otvorenia úplne odstránia.
Najvyššia priorita ministerstva
Vedenie ministerstva dopravy ubezpečuje občanov, že stavba obchvatu Ružomberka je pre nich momentálne absolútnou prioritou číslo jeden. Kompetentní stavbu navštevujú približne každý druhý týždeň a aktívne riešia vzniknuté problémy v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou. Cieľom je úsek otvoriť pre motoristov čo najskôr, no kľúčovou a nemennou podmienkou zostáva stopercentná bezpečnosť.