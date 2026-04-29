Ukrajina prijala ďalšie prísne sankcie proti ruským subjektom, ktoré sú údajne zapojené do únosov ukrajinských detí, ako aj proti lodiam takzvanej ruskej tieňovej flotily. Na sociálnych sieťach to v stredu oficiálne oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Správu sprostredkovala TASR.
Dva zoznamy: Únosy detí a tieňová flotila
Vo svojom príspevku Zelenskyj konkrétne spresnil, že prvý prijatý sankčný zoznam zahŕňa osoby, ktoré aktívne pracujú na odvlečení ukrajinských detí z dočasne okupovaných území Ukrajiny, na cielenom zničení ich identity a ich následnom skrývaní pred rodinami a pred samotným štátom. Medzi tieto sankcionované osoby patria:
- funkcionári ruského štátneho systému,
- kolaboranti pôsobiaci na dočasne okupovanom území,
- rôzni prokremeľskí propagandisti.
Druhý sankčný zoznam obsahuje konkrétne 23 plavidiel, ktoré Moskva v súčasnosti používa na obchádzanie obmedzení a vývoz ropy. Na časť tohto zoznamu už boli pred časom uplatnené aj sankcie zo strany západných partnerov Ukrajiny.
Synchronizácia sankcií a príprava ďalšieho balíka
Zelenskyj v tejto súvislosti zdôraznil, že Ukrajina sa maximálne usiluje o synchronizáciu sankčných režimov – teda zosúladenie sankcií uvalených samotnou Ukrajinou so sankciami prijatými v partnerských jurisdikciách v zahraničí.
Ukrajinský prezident v závere svojho príspevku avizoval, že Kyjev už teraz pripravuje ďalší, v poradí nový balík protiruských sankcií. Ten bude podľa jeho vlastných slov mimoriadne dôležitý pre ďalší vývoj a tlak na agresora.