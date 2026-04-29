Európska únia čelí v apríli 2026 bezprecedentnému energetickému šoku. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu v Štrasburgu varovala, že eskalujúci konflikt na Blízkom východe stojí európsku ekonomiku takmer 500 miliónov eur denne. Celkové mimoriadne výdavky na dovoz palív už za dva mesiace bojov presiahli 27 miliárd eur.
Blokáda Hormuzu a energetická pasca
Hlavným motorom cenového rastu je ochromenie kľúčovej tepny svetového obchodu – Hormuzského prielivu. Iránske uzavretie tejto úžiny v kombinácii s námornou blokádou iránskych prístavov zo strany USA spôsobilo prudký nedostatok ropy a LNG na svetových trhoch. „Nezískali sme ani jedinú molekulu energie navyše, no platíme o miliardy viac,“ zdôraznila Ursula von der Leyenová pred poslancami Európskeho parlamentu.
Dopady vojny na Blízkom východe (apríl 2026):
- Finančná strata: Denný odliv 500 miliónov eur z rozpočtu EÚ do krajín vyvážajúcich palivá.
- Logistický kolaps: Zablokovanie pätiny svetových dodávok ropy prechádzajúcich cez Hormuz.
- Cenová špirála: Prudké zdražovanie pohonných hmôt zasahujúce dopravu a priemysel.
Riešením je jadro a elektrifikácia
Vojna, ktorú odštartovali februárové údery na Irán, podľa Bruselu definitívne potvrdila neudržateľnosť závislosti od fosílnych palív. Európska komisia preto plánuje urýchliť prechod na domácu čistú energiu. Von der Leyenová po prvýkrát explicitne zdôraznila dôležitosť jadrovej energie v rámci technologickej neutrality, čo signalizuje posun v energetickej doktríne EÚ.
Pripravované opatrenia EÚ:
- Akčný plán elektrifikácie: Bude predstavený 10. júna 2026 s cieľom masívne nahradiť fosílne palivá elektrinou.
- Energetická bezpečnosť: Nová stratégia na posilnenie sebestačnosti a diverzifikáciu dodávok.
- Domáce zdroje: Prioritná podpora obnoviteľných zdrojov a stabilizácia jadrovej flotily v členských štátoch.
Európa sa v máji 2026 ocitá na križovatke. Kým vojna v Iráne odčerpáva z európskej ekonomiky miliardy eur, Brusel vsádza na „elektrický útek“ z fosílnej závislosti. Úspech tohto ambiciózneho plánu však bude závisieť nielen od rýchlosti výstavby nových zdrojov, ale aj od schopnosti udržať sociálny zmier pri rekordne vysokých cenách na čerpacích staniciach.