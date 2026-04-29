Prezident SR Peter Pellegrini ostro kritizuje stredajšie hlasovanie Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Výzvu na spustenie mechanizmu podmienenosti, ktorý by mohol viesť k zmrazeniu eurofondov pre Slovensko, označil za politicky motivovaný pokus o „potrestanie“ krajiny za postoje jej vlády. Hlava štátu verí, že Európska komisia sa týmto odporúčaním nebude riadiť.
Pellegrini: Ide o politické strašenie
Prezident Peter Pellegrini vníma aktivitu europoslancov ako snahu vyvinúť nátlak na suverénnu politiku Slovenska. Podľa jeho slov ide o „výkriky“ politikov, ktorí zneužívajú európske inštitúcie na presadzovanie vlastných názorov. „Ako prezident si nemôžem želať takúto pohromu. Naopak, pevne verím a mám nádej, že k tomu reálne nedôjde,“ zdôraznila hlava štátu v reakcii na schválené odporúčanie.
Kľúčové postoje prezidenta SR (apríl 2026):
- Politická motivácia: Pellegrini vníma krok EP ako trest za odlišné názory slovenskej exekutívy.
- Dôvera v EK: Vyjadril nádej, že Európska komisia nepodľahne politickému signálu z parlamentu.
- Hrozba pre štát: Prípadné zmrazenie fondov označil za ekonomickú pohromu, ktorej sa treba vyhnúť.
Mechanizmus podmienenosti ako politický signál
Hlasovanie v Európskom parlamente sa uskutočnilo v rámci schvaľovania rozpočtového absolutória za rok 2024. Hoci poslanci väčšinovo podporili výzvu na právne konanie voči SR, Európska komisia (EK) nie je týmto uznesením právne viazaná. EK ho nateraz eviduje ako politický postoj, o ktorého faktickom naplnení rozhodne až hĺbkové posúdenie stavu právneho štátu na Slovensku.
Fakty o procese zmrazovania fondov:
- Hlasovanie EP: Má charakter odporúčania a politického tlaku na exekutívu Únie.
- Mechanizmus podmienenosti: Vyžaduje preukázanie priameho vplyvu porušenia zásad právneho štátu na rozpočet EÚ.
- Právomoc EK: Komisia musí pred spustením konania doručiť Slovensku formálne oznámenie a poskytnúť priestor na nápravu.
Reakcia Petra Pellegriniho podčiarkuje narastajúce napätie medzi Bratislavou a európskymi inštitúciami v apríli 2026. Kým Brusel volá po prísnejšej ochrane finančných záujmov Únie v súvislosti s domácimi reformami, slovenský prezident apeluje na stabilitu a odmieta, aby sa z eurofondov stal nástroj politického boja. Definitívne slovo v tom, či Slovensko o miliardy eur skutočne príde, však budú mať až nadchádzajúce rokovania medzi vládou a Európskou komisiou.