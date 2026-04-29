Napätie medzi tajnou službou a bývalým vedením úradníckej vlády graduje. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar v stredu 29. apríla 2026 obvinil expremiéra Ľudovíta Ódora z klamstva. Spor sa týka spravodajských informácií o údajnom zvážaní migrantov z Maďarska pred parlamentnými voľbami v roku 2023.
Gašpar: SIS evidenciu nepustí, Ódor zavádza
Po mimoriadnom rokovaní kontrolného výboru Pavol Gašpar vyhlásil, že Ľudovít Ódor nikdy nedostal informácie v takom rozsahu, v akom ich prezentoval verejnosti. Gašpar zdôraznil, že zákon nepozná pojmy ako „náznak“ či „indícia“, ktorými operuje expremiér. „Slovenská informačná služba mu nikdy neposkytla informáciu v takom rozsahu, v akom on informoval verejnosť,“ uviedol šéf tajnej služby s tým, že SIS si vedie dôkladnú evidenciu správ pre zákonných príjemcov.
Kľúčové body vyjadrenia Pavla Gašpara (apríl 2026):
- Chýbajúce opatrenia: Slovensko bolo v roku 2023 jedinou krajinou v regióne, ktorá neprijala fyzickú ochranu hraníc, na rozdiel od Česka či Rakúska.
- Legislatívny magnet: Kritizoval udeľovanie potvrdení o zotrvaní, ktoré z SR urobilo atraktívnu tranzitnú krajinu.
- Prevádzači: Potvrdil, že prepustení prevádzači z Maďarska mali pred koncom trestu menej ako desať mesiacov.
Podpredseda výboru Peter Šuca (Smer-SD), ktorý ho aktuálne vedie, označil rokovanie za blud. Dodal, že ak by Ódor mal informácie o organizovanom zvážaní migrantov, použil by ich v kampani proti Smeru-SD. Aláč a Rulíšek podľa Šucu nemohli byť prizvaní na výbor, pretože by museli byť zbavení mlčanlivosti, aby mohli rozprávať.
Stredajšie zasadnutie iniciovala členka výboru Zuzana Števulová (PS) vzhľadom na podozrenia, že lete roka 2023 malo dochádzať k ovplyvňovaniu slovenských volieb zo strany maďarského premiéra Viktora Orbána v prospech Smeru-SD a jeho lídra Roberta Fica. Nerozumie, prečo koalícia odmietla vypočuť na výbore Aláča a Rulíška. „Ako výbor máme právo si ich pozvať a pýtať sa ich otázky. To, čo už oni povedia, vyplýva potom z toho, v akej konkrétnej pozícii sú,“ vysvetlila.
Na výbore tiež dostali informáciu, že úradnícka vláda v tom čase dostala sedem tzv. spravodajských produktov od tajnej služby. Poslanci sa s nimi môžu oboznámiť. Na mimoriadnom výbore však chcela Števulová zistiť komplexnú informáciu, teda aj to, aké informácie dostala vtedajšia vláda ústne. Výbor sa podľa nej niesol v špekuláciách v súvislosti s Ódorom, no ani toho si na zasadnutie neprizvali.
Magyarov výrok o „soci-kamarátovi“
Celú kauzu v apríli 2026 rozvíril dezignovaný maďarský premiér Péter Magyar. Ten otvorene skritizoval politiku Viktora Orbána a priznal, že v Maďarsku došlo k prepusteniu 2200 prevádzačov. Magyar naznačil, že zvážanie migrantov na slovenské hranice mohlo slúžiť politickým záujmom v predvolebnej kampani, čím narážal na nadštandardné vzťahy medzi Orbánom a slovenskými politickými subjektmi.
Reakcia a postoj Ľudovíta Ódora:
- Trvá na svojom: Ódor potvrdil, že od SIS dostal indície o politickom pozadí migrácie.
- Podozrivý útlm: Expremiér poukázal na fakt, že migračná vlna ustala okamžite po podpise koaličnej zmluvy na jeseň 2023.
- Zákonnosť: Tvrdí, že úradnícka vláda konala zodpovedne a v súlade so štátnymi záujmami SR.
Zatiaľ čo opozícia žiada vypočutie bývalých funkcionárov SIS, súčasné vedenie tajnej služby považuje verziu o cielenej politickej migrácii za nepodloženú spravodajskými faktami. Rozpory v tvrdeniach dvoch vysokých predstaviteľov štátu v apríli 2026 prehlbujú nedôveru v nezávislosť bezpečnostných zložiek a ich úlohu v politickom boji.