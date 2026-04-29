Marta Šimečková, štatutárka občianskeho združenia Projekt Fórum a matka lídra opozičného hnutia PS Michala Šimečku, priznala vážne administratívne pochybenia pri vyúčtovaní grantov. Vo svojom oficiálnom stanovisku zo stredy 29. apríla 2026 odmietla obvinenia z osobného obohatenia, no potvrdila, že účtovné doklady nesedeli s bankovými výpismi. Prípad už rieši polícia v rámci trestného stíhania za subvenčný podvod.
Chyby vo vyúčtovaní: Rovnaké faktúry vo viacerých grantoch
Podstatou problému, ktorý odhalil vládny audit, je nesprávne dokladovanie nákladov na organizáciu Stredoeurópskeho fóra. Marta Šimečková vysvetlila, že hoci malo združenie dostatok reálnych oprávnených výdavkov, administratívnym nedopatrením boli tie isté faktúry spätne doložené do viacerých vyúčtovaní. „Neviedlo to k duplicitným platbám, ale ide o pochybenie pri vyúčtovaní grantov, ktoré nemalo nastať,“ uviedla štatutárka OZ Projekt Fórum.
Kľúčové body stanoviska Marty Šimečkovej:
- Odmietnutie obohatenia: Tvrdí, že na projekt doplácala z vlastných zdrojov a súkromných darov.
- Zanedbanie kontroly: Priznáva, že bola pohltená obsahom fóra a administratívu nechala na kolegyňu.
- Nezrovnalosti v bankových výpisoch: Účtovníčka zistila, že odovzdané výpisy sa nezhodujú s bankovými originálmi.
Pripravená niesť právne následky
Situácia v apríli 2026 nabrala na intenzite po tom, čo polícia v marci začala trestné stíhanie vo veci podozrenia zo subvenčného podvodu. Šimečková deklarovala plnú súčinnosť s vyšetrovateľmi. Priznala, že ako štatutárka zlyhala v dohľade nad účtovníctvom, za čo je pripravená niesť plnú zodpovednosť. Podľa jej slov ju na rozdiely medzi odovzdanými dokumentmi a realitou v banke upozornila až externá účtovníčka pri kompletizácii podkladov.
Kontext vládneho auditu a vyšetrovania:
- Vládny audit: Zameral sa na čerpanie verejných dotácií blízkymi osobami opozičných politikov.
- Trestné stíhanie: Polícia preveruje, či došlo k úmyselnému uvedeniu nepravdivých údajov s cieľom získať dotáciu.
- Politický rozmer: Prípad je intenzívne komunikovaný vládnou koalíciou v súvislosti s aktivitami Michala Šimečku.
Kauza Projekt Fórum v roku 2026 otvára širšiu diskusiu o profesionalizácii tretieho sektora a prísnosti kontroly verejných zdrojov. Kým Marta Šimečková hovorí o „administratívnom zanedbaní“ bez finančnej ujmy pre štát, vyšetrovatelia budú musieť určiť, či išlo o neúmyselný chaos v papieroch, alebo o vedomé porušenie zákona. Výsledok tohto vyšetrovania bude mať nepochybne dohru nielen v právnej, ale aj v politickej rovine.