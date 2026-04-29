Britská lieková agentúra (MHRA) vydala naliehavé varovanie pred konkrétnou šaržou antidepresíva Sertraline. Kvôli chybe pri balení sa v škatuľkách môže nachádzať iný liek, čo predstavuje riziko pre pacientov trpiacich úzkosťami či depresiami.
Zámena v blistroch: Pacient našiel iný liek
Farmaceutická spoločnosť Amarox Limited sťahuje z obehu šaržu lieku Sertraline 100mg (filmom obalené tablety) po tom, čo sťažnosť pacienta odhalila závažnú chybu vo výrobe. Ako na webe informuje britské ministerstvo zdravotníctva, v originálnom a uzavretom balení sertralínu sa nachádzal blister s liekom Citalopram 40mg.
K chybe došlo pravdepodobne počas sekundárneho balenia, keďže oba lieky vyrába ten istý výrobca v tom istom závode. Hoci sú oba lieky zo skupiny SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu), ich nesprávne užitie alebo kombinácia môže spôsobiť zdravotné komplikácie.
Možné vedľajšie účinky a varovanie lekárov
Kombinovanie liečiv sertralín a citalopram môže viesť k vedľajším účinkom. Lieky Sertraline a Citalopram pritom spadajú do kategórie SSRI; Foto: TASR/Pavel Neubauer
Podľa Alison Caveovej, šéfky bezpečnosti v MHRA, môžu pacienti, ktorí omylom užili citalopram namiesto sertralínu alebo popri ňom, pociťovať tzv. zvýšené serotonínergné účinky. Medzi ne patrí najmä:
- Nevoľnosť a bolesť hlavy.
- Zmeny v spánkovom režime.
- Mierne stavy úzkosti.
Odborníčka varovala najmä pacientov starších ako 65 rokov, osoby pod 18 rokov a ľudí so srdcovými ochoreniami alebo problémami s pečeňou. V týchto prípadoch odporučila monitorovanie zdravotného stavu lekárom.
Sertralín a citalopram: Na čo sa užívajú?
Podľa britskej Národnej zdravotnej služby (NHS) sú oba lieky typu SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu). Fungujú tak, že zvyšujú hladinu serotonínu v mozgu – chemickej látky, ktorá ovláda náladu a navodzuje pocit pokoja a šťastia.
Hoci majú podobný mechanizmus, ich indikácie a vedľajšie účinky sa líšia:
- Sertralín: Používa sa na široké spektrum porúch vrátane klinickej depresie, obsedantno-kompulzívnej poruchy (OCD), panickej poruchy, posttraumatickej stresovej poruchy (PTSD) a sociálnej úzkosti.
- Citalopram: Primárne sa predpisuje na depresiu a panické ataky. Nástup jeho účinku trvá zvyčajne 4 až 6 týždňov.
Riziko predávkovania a akútne symptómy
Zámena je riziková najmä kvôli dávkovaniu a nežiaducim reakciám. Pacienti, ktorí nevedomky užijú citalopram namiesto predpísaného sertralínu, čelia zvýšenému riziku vzniku serotonínového syndrómu. Ide o vzácny, ale život ohrozujúci stav, ktorý sa prejavuje zrýchleným tepom, potením, trasom, svalovými zášklbmi a zmätenosťou.
NHS upozorňuje, že pacienti užívajúci tieto lieky nesmú kombinovať liečbu s bylinnými doplnkami, ako je Ľubovník bodkovaný, pretože to drasticky zvyšuje riziko nežiaducich účinkov. V prípade zámeny balení hrozí, že pacient užije látku, na ktorú jeho telo nie je zvyknuté, čo môže vyvolať prudké zvracanie, hnačky alebo v extrémnych prípadoch až samovražedné myšlienky.