Turisticky obľúbená obec Liptovská Teplička v okrese Poprad čelí zvýšenému výskytu medveďa hnedého. Samospráva v stredu 29. apríla 2026 vydala oficiálne varovanie pre obyvateľov a návštevníkov, nakoľko sa šelma pohybuje v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny a náučných chodníkov. Obec apeluje na maximálnu ostražitosť najmä počas ranných a večerných hodín.
Medveď priamo pri futbalovom ihrisku
Podľa informácií zverejnených samosprávou bol pohyb medveďa hnedého potvrdený vo viacerých lokalitách, ktoré sú bežne využívané na rekreáciu a šport. Kritickými bodmi sú najmä lúky za futbalovým ihriskom na Uhlárovej ulici a časti malého okruhu náučného chodníka Okolím Liptovskej Tepličky v blízkosti Matejovho prameňa.
Lokality so zvýšeným rizikom stretu so šelmou:
- Náučný chodník: Malý okruh a okolie Matejovho prameňa.
- Intravilán: Koniec Uhlárovej ulice a priľahlé lúky.
- Športoviská: Priestory za miestnym futbalovým ihriskom.
Zvýšte opatrnosť v kritických časoch
Obec upozorňuje, že šelma sa v spomínaných lokalitách vyskytuje predovšetkým v skorých ranných hodinách a neskoro večer. Práve v tomto čase je aktivita medveďov najvyššia, čo zvyšuje riziko nečakaného stretu. „Zvýšte opatrnosť a vyhnite sa pohybu v týchto lokalitách v uvedenom čase,“ uvádza obec vo svojom ozname na sociálnej sieti.
Odporúčania pre bezpečný pohyb v prírode (apríl 2026):
- Komunikácia: Pri pohybe v neprehľadnom teréne na seba upozornite zvukom (rozprávanie, pískanie).
- Čas: Minimalizujte pohyb v blízkosti lesa a lúk za súmraku a úsvitu.
- Odpad: Nenechávajte v blízkosti domov ani na turistických trasách žiadne zvyšky potravín.
Medvede hlásia aj z ďalších častí Slovenska
Na výskyt medveďa v pondelok (27. 4.) upozornila aj obec Soblahov pri Trenčíne. Medveď sa mal podľa nej pohybovať v blízkosti Horárne smerom ku Chate pod Ostrým vrchom. Šelmu videli aj na lesnej železnici v smere na trenčiansku časť Kubrica. „Vyzývame občanov na ostražitosť a opatrnosť,“ uviedla samospráva.
Lesná železnica, ktorá v minulosti slúžila na zvážanie dreva z hôr Považského Inovca, dnes patrí k obľúbeným turistickým atrakciám. Región Trenčín ju na webe opisuje ako „zaujímavý technický projekt“. Železnica je vyhľadávaná medzi cyklistami, pešími turistami a v zime aj bežkármi.
Medveď sa v uplynulých dňoch pohyboval aj v okolí obce Zbudské Dlhé pri Humennom. Na jeho výskyt v blízkosti obce upozornil člen facebookovej skupiny Dopravný Info-Servis HE - SV - ML - VT -MI - SO a okolie.
Medveď sa mal pohybovať po hlavnej ceste pred Zbudským Dlhým v nedeľu (26. 4.) po pol deviatej večer. Jeho pohyb zachytili vo videu.