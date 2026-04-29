Cesta slovenského premiéra do Moskvy je definitívne potvrdená. Robert Fico sa 9. mája 2026 zúčastní na oslavách 81. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom na Červenom námestí. Informáciu v stredu 29. apríla potvrdil poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Účasť slovenského lídra sprevádzajú logistické komplikácie v dôsledku uzavretého vzdušného priestoru pobaltských krajín.
Potvrdenie z Kremľa
Po týždňoch špekulácií vniesol do záležitosti jasno poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. „Budú hostia. Veľa sa hovorí o Ficovi, takže môžem potvrdiť, že sa zúčastní,“ uviedol pre agentúry TASS a RIA Novosti. Robert Fico tak nadviaže na svoju minuloročnú cestu, pričom okrem samotných osláv plánuje aj sériu bilaterálnych rokovaní. Okrem Vladimira Putina by sa mal stretnúť aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Kľúčové body plánovanej návštevy (máj 2026):
- Termín: 9. máj – Deň víťazstva nad fašizmom.
- Program: Účasť na vojenskej prehliadke a kladenie vencov.
- Diplomacia: Bilaterálne stretnutia s lídrami krajín BRICS a ďalších štátov.
Letecké koridory a diplomatické napätie
Najväčšou výzvou návštevy zostáva samotný presun vládneho špeciálu. Estónsko, Litva a Lotyšsko potvrdili, že slovenskému lietadlu prelet ponad svoje územie nepovolia. Hoci litovská strana tvrdí, že oficiálna žiadosť zo strany SR zatiaľ neprišla, premiér Fico už skôr avizoval zamietavý postoj Pobaltia.
SR o prelet požiadala aj Poľsko. Tamojší minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski následne v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásil, že problém s cestou slovenského premiéra do Moskvy na oslavy cez Poľsko už neexistuje.