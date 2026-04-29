Európska komisia (EK) v stredu 29. apríla 2026 zasiahla proti diskriminačnej cenovej politike na čerpacích staniciach. Slovensko a Maďarsko čelia formálnej výzve pre zavádzanie rozdielnych cien pohonných látok pre domácich vodičov a cudzincov. Podľa Bruselu tento postup hrubo porušuje princípy jednotného trhu a základné slobody Európskej únie.
Dvojité ceny na slovenských pumpách
Problémom na Slovensku je regulácia cien nafty. Kým vodiči s vozidlami registrovanými v SR tankujú za trhové ceny, pre autá so zahraničným evidenčným číslom je cena regulovaná a určovaná týždenne podľa vývoja v susedných krajinách. Hoci malo ísť o dočasné riešenie na 30 dní, vláda 17. apríla 2026 jeho platnosť predĺžila. Európska komisia tento krok považuje za neprípustnú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti.
Kľúčové výhrady EK voči Slovensku a Maďarsku:
- Porušenie základných slobôd: Opatrenia bránia voľnému pohybu tovaru, služieb a pracovníkov.
- Absencia notifikácie: Vlády neprijali opatrenia v súlade so smernicou o transparentnosti jednotného trhu, keďže ich vopred neoznámili Bruselu.
- Diskriminačné ceny: Maďarsko zaviedlo fixné ceny pre domácich, zatiaľ čo cudzinci platia vyššiu trhovú cenu.
Maďarsko pod drobnohľadom aj za vývoz palív
Situácia v Maďarsku je podľa EK ešte komplexnejšia. Okrem cenovej diskriminácie Budapešť zaviedla aj systém predchádzajúceho povoľovania na vývoz ropy a palivových produktov. Tento krok je v priamom rozpore s článkom 35 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ). Komisia varuje, že takéto protekcionistické opatrenia narúšajú stabilitu energetického trhu v celom regióne.
Zoznam dotknutých právnych ustanovení EÚ:
- Zmluva o fungovaní EÚ (ZFEÚ): Články o voľnom pohybe tovaru a zákaze diskriminácie.
- Sloboda usadiť sa: Opatrenia obmedzujú podnikanie zahraničných prepravcov na domácom trhu.
- Smernica o transparentnosti: Porušenie povinnosti vopred hlásiť zmeny ovplyvňujúce jednotný trh.
Slovensko a Maďarsko majú teraz dva mesiace na to, aby Európskej komisii zaslali uspokojivé vysvetlenie a diskriminačné opatrenia zrušili. Ak sa tak nestane, Brusel pristúpi k vydaniu odôvodneného stanoviska, čo je predstupeň žaloby na Súdnom dvore EÚ. V apríli 2026 je tak jasné, že snaha o „ochranu“ domácich peňaženiek na úkor európskych susedov narazila na tvrdú právnu stenu.