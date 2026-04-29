Existuje univerzálny vzorec na víťazstvo v najväčšej pesničkovej súťaži sveta? Nová vedecká štúdia analyzovala 70 rokov dát z Eurovízie a potvrdila, že krajiny sa postupom času naučili „prelomiť kód“ úspechu. Ak chcete dnes uspieť, musíte sa držať konkrétnych parametrov.
Analýza 1 763 piesní: Čo spája víťazov?
Výskumníci v štúdii publikovanej na stránkach žurnálu Royal Society Open Science skúmali hudobné a textové charakteristiky od vzniku súťaže v roku 1956 až po rok 2024. Zistili, že účastníci nie sú len pasívni umelci, ale strategickí hráči, ktorí sa učia z chýb a úspechov svojich predchodcov. Tento proces viedol k vytvoreniu nepísaného „manuálu na víťazstvo“.
1. Jazyková nadvláda: Angličtina ako nutnosť
Údaje naznačujú, že jazyková voľba je najsilnejším faktorom úspechu. Od roku 1999, keď sa pravidlá pre výber jazyka uvoľnili, nastal masívny prechod súťažiacich k angličtine. Štúdia potvrdila, že anglický text dramaticky zvyšuje konkurencieschopnosť piesne, zatiaľ čo národné jazyky (najmä francúzština po roku 1990) sú štatisticky spojené s horším umiestnením.
2. Tanečnosť ako „magnet“ na hlasy
Analýza pomocou Spotify API odhalila, že kľúčovým faktorom pri určovaní víťazov v Eurovízii je tanečnosť. Štátne delegácie dnes pri výbere skladieb využívajú poznatky z minulých rokov. Ak vyhrá dynamická skladba, je štatisticky pravdepodobné, že nasledujúcich 5 rokov budú v súťaži dominovať podobne ladené rytmy.
3. Komplexné texty
V priebehu rokov sa v piesňach v Eurovízii menil aj objem textu. Od roku 1999 sa priemerný počet slov v súťažných piesňach zvýšil o 20 %. Víťazný kód v súčasnosti vyžaduje zložitejšie refrény a prepracovanejšiu lyrickú štruktúru, ktorá lepšie vystihuje s moderný pop.
Emocionálne trendy: Od nostalgie k zúfalstvu
Vedci pomocou AI (GPT-4o) analyzovali aj témy piesní. Kým prvé desaťročia Eurovízie boli definované nostalgiou, moderná éra priniesla obrat k temnejším emóciám. Od roku 2010 v úspešných piesňach prudko stúpa výskyt tém ako bolesť, rebélia a zúfalstvo. Zdá sa, že publikum v post-recesnom období viac rezonuje s emocionálnou autenticitou a „ťažšími“ témami.
Kultúrna hrdosť nad víťazstvom?
V Eurovízii sa pravidelne prezentujú štyri krajiny, ktoré tento „víťazný kód“ vedome ignorujú: Francúzsko, Taliansko, Portugalsko a Španielsko. Tieto štáty podľa výskumu naďalej súťažia s piesňami v rodných jazykoch. Znalci to interpretujú ako vedomé uprednostnenie národnej identity a kultúrneho vplyvu pred samotnou trofejou. Zatiaľ čo zvyšok Európy podlieha anglosaskej kultúrnej homogenizácii, južné krídlo zostáva poslednou baštou jazykovej diverzity.