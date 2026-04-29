Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu 29. apríla 2026 potvrdil novú stratégiu Kyjeva zameranú na ochromenie ruskej vojnovej mašinérie. Ukrajina podľa jeho slov úspešne zasiahla cieľ vo vzdialenosti viac ako 1500 kilometrov od svojich hraníc. Ide o doteraz najvzdialenejší potvrdený úder, ktorý signalizuje zásadný technologický pokrok ukrajinského zbrojárskeho priemyslu.
Útok na ropné srdce Ruska pri Perme
Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) spresnila, že cieľom útoku bola prečerpávacia stanica ropy neďaleko mesta Perm. Toto priemyselné centrum na Urale leží hlboko vo vnútrozemí, ďaleko za dosahom bežných zbraňových systémov. Volodymyr Zelenskyj na sieti X zverejnil video z útoku a označil ho za „novú etapu“ vojny. Kyjev sa v posledných týždňoch systematicky zameriava na rafinérie a sklady, aby Rusku odrezal zdroje financovania, ktoré sú kritické aj pre prebiehajúci konflikt v Iráne.
Kľúčové aspekty novej ofenzívy (apríl 2026):
- Dosah: Úspešný zásah na vzdialenosť 1500 km.
- Nárast kapacity: Ministerstvo obrany UA hlási zvýšenie dosahu útokov o 170 % od začiatku invázie.
- Strategické ciele: Ropná infraštruktúra, logistické uzly a zariadenia vojenského priemyslu.
Ochromenie exportu a logistiky
Podľa ukrajinskej hlavy štátu je cieľom týchto operácií maximálne oslabenie ruského exportu ropy. Globálne ceny suroviny totiž prudko vzrástli v dôsledku vojny v Iráne, čo Rusku poskytuje dodatočné zdroje na nákup munície a rakiet. „Je dôležité, aby každý útok oslabil možnosti ruského vojenského priemyslu,“ zdôraznil Zelenskyj s tým, že Ukrajina bude akčný rádius svojich dronov a rakiet naďalej rozširovať.
Dosah útokov na ruskú ekonomiku:
- Pokles rafinérskej kapacity: Systematické útoky spôsobujú výpadky v spracovaní ropy priamo v Rusku.
- Logistické komplikácie: Zničenie prečerpávacích staníc sťažuje prepravu suroviny k prístavom.
- Psychologický efekt: Presun vojny do regiónov, ktoré sa doteraz považovali za bezpečné (Ural).
Schopnosť Ukrajiny zasahovať ciele na Urale v apríli 2026 mení pravidlá hry. Kým v úvode vojny boli ukrajinské útoky obmedzené na prihraničné oblasti, dnešná realita ukazuje, že pred kyjevskými dronmi nie je v európskej časti Ruska v bezpečí prakticky žiadny strategický objekt. Tento vývoj zvyšuje tlak na ruskú protivzdušnú obranu, ktorá musí byť po novom rozmiestnená na tisíckach kilometrov štvorcových.